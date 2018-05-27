"Трудно надевать каблуки": Светлана Тарабарова впервые прокомментировала свою беременность

Певица рассказала, когда собирается в декретный отпуск

Известная украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о своей беременности и о планах на ближайшее будущее. Как певица себя чувствует, она рассказала в интервью Катерине Осадчей для передачи "Светская жизнь".

Светлана Тарабарова скрывала о том, что скоро станет мамой довольно долго, почти шесть месяцев. Но сейчас она решила, что не станет прятать округлившийся животик.

Общественности Тарабарова сообщила о беременности очень оригинально. Она появилась на церемонии награждении премии в элегантном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее интересное положение.

Певица призналась, что это была идея ее мужа.

"Это фишка, которую придумал мой муж, за что я ему благодарна. Потому что мне так легче, один раз выйти и со всеми поделиться, что во мне растет новая вселенная", - рассказала Светлана.

Будущая мама сообщила, что чувствует себя хорошо и единственное, что доставляет ей неудобство – это обувь на каблуке.

"Честно говоря, я так благодарна своему ребенку, что он мне не делает ничего плохого. У меня был токсикоз, но небольшой, было плохо, но на третьем месяце сразу стало легче. То есть нет никаких ананасов с курицей ночью. Единственное только, что трудно надевать каблуки", - прокомментировала свое состояние исполнительница.

Кроме того, Светлана Тарабарова сообщила, что не собирается в декретный отпуск и будет выступать до самых родов.

"У меня такой план, петь до последнего вместе с ребенком. У нас уже есть первый концерт через месяц после родов", - отметила певица.

Пол будущего ребенка Светлана Тарабарова не сообщила и сказала, что это большой секрет. Также певица призналась, что они с мужем давно мечтали о ребенке.

"Он мечтал о ребенке, вообще мы оба мечтали о нем. Мы очень хотели, пытались, но, когда "забили" все получилось", - сообщила артистка.

На вопрос Катерины Осадчей о том, не вредят ли ребенку краски для волос, которые использует певица, Светлана Тарабарова сказала, что использует специальный тоник, который не вредит ее беременности.

Видео: Светлана Тарабарова ("Светская жизнь")

Кстати, певица Светлана Тарабарова раскрыла главный секрет своей красоты.

Рекомендуем посмотреть: Что вы не знали о Тине Кароль

Видео: video.rbc.ua