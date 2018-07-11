"Видит то, что не видят остальные": Даша Астафьева стала музой художника (фото)

Астафьева восхитила поклонников "золотым" портретом
Известная украинская поп-исполнительница Даша Астафьева восхитила своих поклонников гиперреалистичным портретом кисти украинского художника Сергея Пискунова. Соответствующая серия фотографий появилась на instagram-страничке певицы.
На картине изображен чувственный портрет Астафьевой. Певица позирует с закрытыми глазами, приоткрытыми губами, закрывая их тыльной стороной ладони. Лицо девушки украшает сусальное золото.
"Сила искусства в том, чтобы разглядеть, понять и передать… Сергей Пискунов видит то, что не видят во мне остальные люди. Горжусь, что знаю тебя лично и имею честь быть твоей моделью и учеником", - подписала фотографию с художником Даша Астафьева.
"Золотая" Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Также певица опубликовала еще несколько снимком, на которых показаны детали невероятно реалистичного портрета.
"В руках гениального Сергея Пискунова", - подписала снимок Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Фото: instagram.com/da_astafieva)
Портрет Даши Астафьевой (фото: instagram.com/piskunovart)
Подписчики певицы пришли в восторг от шедевра.
"Как красиво.... талантище", - пишет lenusichk.
"Даша, ты космически красивая", - восхищается anastasiafebruary.
"Это очень красиво! Просто невероятный мастер! Говорят, руки рисовать сложнее всего!! Просто супер, крассссссотень", - отмечает anzelikavladimirovna.
"Настоящая, без шаблонов и захеров", - комментирует ivanovajuliakiev.
"Боже, какая же красотища", - восторгается maryna.morskaya.
Отметим, что Даша Астафьева не в первый раз сотрудничает с Пискуновым. В 2016 году певица уже выступала в роли его модели.
Даша Астафьева в роли модели для холста Сергея Пискунова, 2016 (скриншоты: sf-g.com)
Кстати, ранее Астафьева делилась фотографиями бектейджа "золотой" съемки. Ведь художник писал портрет певицы по ее фото.
"Золотая" фотосессия Даши Астафьевой (фото: instagram.com/piskunovart)
Напомним, ранее Даша Астафьева перенервничала перед своим выступлением и выругалась на камеру. При этом сделала это певица на украинском языке.
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