Барби-паста за 15 минут: яркий ужин, который выглядит как ресторанное блюдо

Почему все готовят барби-пасту

Рецепты розовых блюд в последнее время буквально заполонили TikTok и Instagram. Один из самых популярных трендов - именно барби-паста. Ее главная особенность - нежный кремовый соус на основе свеклы, который окрашивает пасту в яркий розовый цвет без искусственных красителей.

Несмотря на эффектный вид, рецепт очень простой. Все ингредиенты для соуса нужно только взбить в блендере, а готовый соус смешать с только что сваренной пастой.

Какие ингредиенты понадобятся

Для одной порции:

паста

1 вареная или запеченная свекла

горсть кешью

1 ст. л. крем-сыра

горсть тертого пармезана

1 ст. л. оливкового масла extra virgin

1/2 ч. л. чесночного порошка

соль и черный перец по вкусу.

Для подачи

фета

цедра лимона

свежие листья базилика

свежемолотый черный перец.

Как приготовить барби-пасту

Сначала отварите пасту в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте в соответствии с инструкцией на упаковке. Воду после варки не выливайте - она пригодится для соуса.

Пока варится паста, приготовьте основу для соуса. В чашу блендера положите свеклу, кешью, крем-сыр, пармезан, оливковое масло, чесночный порошок, соль и перец. Добавьте несколько ложек горячей воды из кастрюли и взбейте все до гладкой кремовой консистенции.

Если соус кажется слишком густым, влейте немного воды от пасты. Именно она поможет сделать текстуру нежной и шелковистой.

Готовую пасту верните в кастрюлю, влейте свекольный соус и тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл каждую макаронину.

Как красиво подать блюдо

Разложите пасту в тарелки и добавьте финальные штрихи. Посыпьте ее раскрошенной фетой, тертой цедрой лимона, украсьте свежим базиликом и добавьте немного свежемолотого черного перца.

Именно эти ингредиенты создают контраст вкусов: солоноватая фета, ароматный базилик и легкая цитрусовая кислинка прекрасно сочетаются со сладковатой свеклой.

Несколько лайфхаков, чтобы паста получилась идеальной

Используйте запеченную свеклу - ее вкус более насыщенный и сладкий.

Кешью можно предварительно замочить на 20-30 минут - тогда соус станет еще более нежным.

Не промывайте пасту после варки, чтобы соус лучше к ней прилипал.

Если хотите больше белка, добавьте обжаренную курицу, креветки или кусочки запеченного тофу.

Для еще более яркого вкуса перед подачей сбрызните блюдо несколькими каплями лимонного сока.

В результате вы получите не только эффектное блюдо, которое выглядит так, будто его подали в модном ресторане, но и очень нежную кремовую пасту, которую легко приготовить из обычных продуктов. Именно поэтому барби-паста стала одним из обсуждаемых кулинарных трендов этим летом.