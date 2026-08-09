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Главная Вкусно Барби-паста за 15 минут: яркий ужин, который выглядит как ресторанное блюдо
Вкусно 09 августа 2026, 14:34

Барби-паста за 15 минут: яркий ужин, который выглядит как ресторанное блюдо

Есть одна маленькая кулинарная уловка, благодаря которой соус к ней получается идеально нежным.
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как приготовить трендовую барби-пасту (коллаж: Styler)
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Нежно-розовый цвет, кремовая текстура и простые ингредиенты - это новый кулинарный тренд, активно набирающий популярность в сети. Барби-паста не только эффектно выглядит, но и обладает насыщенным вкусом благодаря свекле и нескольким выразительным акцентам.

Styler со ссылкой на видео в Instаgram блогерши под ником "thefoodhub.by_ilona" рассказывает, как легко приготовить это красивое блюдо дома из доступных ингредиентов.

Почему все готовят барби-пасту

Рецепты розовых блюд в последнее время буквально заполонили TikTok и Instagram. Один из самых популярных трендов - именно барби-паста. Ее главная особенность - нежный кремовый соус на основе свеклы, который окрашивает пасту в яркий розовый цвет без искусственных красителей.

Несмотря на эффектный вид, рецепт очень простой. Все ингредиенты для соуса нужно только взбить в блендере, а готовый соус смешать с только что сваренной пастой.

Какие ингредиенты понадобятся

Для одной порции:

  • паста
  • 1 вареная или запеченная свекла
  • горсть кешью
  • 1 ст. л. крем-сыра
  • горсть тертого пармезана
  • 1 ст. л. оливкового масла extra virgin
  • 1/2 ч. л. чесночного порошка
  • соль и черный перец по вкусу.

Для подачи

  • фета
  • цедра лимона
  • свежие листья базилика
  • свежемолотый черный перец.

Как приготовить барби-пасту

Сначала отварите пасту в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте в соответствии с инструкцией на упаковке. Воду после варки не выливайте - она пригодится для соуса.

Пока варится паста, приготовьте основу для соуса. В чашу блендера положите свеклу, кешью, крем-сыр, пармезан, оливковое масло, чесночный порошок, соль и перец. Добавьте несколько ложек горячей воды из кастрюли и взбейте все до гладкой кремовой консистенции.

Если соус кажется слишком густым, влейте немного воды от пасты. Именно она поможет сделать текстуру нежной и шелковистой.

Готовую пасту верните в кастрюлю, влейте свекольный соус и тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл каждую макаронину.

Как красиво подать блюдо

Разложите пасту в тарелки и добавьте финальные штрихи. Посыпьте ее раскрошенной фетой, тертой цедрой лимона, украсьте свежим базиликом и добавьте немного свежемолотого черного перца.

Именно эти ингредиенты создают контраст вкусов: солоноватая фета, ароматный базилик и легкая цитрусовая кислинка прекрасно сочетаются со сладковатой свеклой.

Несколько лайфхаков, чтобы паста получилась идеальной

  • Используйте запеченную свеклу - ее вкус более насыщенный и сладкий.
  • Кешью можно предварительно замочить на 20-30 минут - тогда соус станет еще более нежным.
  • Не промывайте пасту после варки, чтобы соус лучше к ней прилипал.
  • Если хотите больше белка, добавьте обжаренную курицу, креветки или кусочки запеченного тофу.
  • Для еще более яркого вкуса перед подачей сбрызните блюдо несколькими каплями лимонного сока.

В результате вы получите не только эффектное блюдо, которое выглядит так, будто его подали в модном ресторане, но и очень нежную кремовую пасту, которую легко приготовить из обычных продуктов. Именно поэтому барби-паста стала одним из обсуждаемых кулинарных трендов этим летом.

паста Рецепты Свекла
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