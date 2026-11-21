Свекольные клецки с грибами: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Вареная свекла - 100 г

Яичный желток - 15 г (1 небольшой)

Пшеничная цельнозерновая мука - 40 г, при необходимости чуть больше

Соль - по вкусу.

Для грибного соуса:

Шампиньоны - 100 г

Крем-сыр- 30 г

Сливочное масло - 10 г

Теплая вода - 20 мл

Моцарелла - по вкусу

Соль - по вкусу.

Время приготовления: примерно 30 минут, если свекла уже отварена.

Количество порций: 2 небольшие.

Способ приготовления

Подготовьте свеклу

Отварную свеклу очистите от кожуры и промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Натрите на мельчайшей терке.

Я использовала именно вареную свеклу, поэтому для этого рецепта не нужны ни духовка, ни блендер.

Замесите тесто

К натертой свекле добавьте яичный желток и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородности.

Равномерно всыпайте муку, каждый раз перемешивая массу. Начните с 20 г, затем прибавляйте небольшими порциями.

В моем случае на 100 г свеклы понадобилось около 40 г муки, чтобы тесто начало держать форму. Однако количество может отличаться в зависимости от влажности овоща.

Сформируйте клецки

Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Из теста сформуйте небольшие шарики или короткие овальные кусочки.

Тесто может оставаться чуть-чуть липким, но должно держать форму. Не стоит добавлять слишком много муки, иначе готовые ньоки могут стать плотными.

Отварите клецки

В кастрюле доведите подсоленную воду до кипения.

Сначала опустите в воду 1 штуку, чтобы проверить, хорошо ли она держит форму. Если же распадается, добавьте к остальному тесту еще немного муки.

Варите небольшими порциями. После всплытия оставьте их в воде примерно на 1-2 минуты, затем проверьте готовность одного из них.

Приготовьте грибной соус

Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте грибы до готовности, пока лишняя влага не улетучится.

Добавьте крем-сыр и несколько ложек теплой воды. Перемешивайте на слабом огне, пока соус не станет однородным и кремовым.

При необходимости добавьте немного жидкости, чтобы получить желаемую консистенцию. Посолите по вкусу.

Подайте блюдо

Готовые свекольные клецки переложите на тарелку, добавьте грибы и полейте сливочно-сырным соусом. По желанию украсьте свежей зеленью или небольшим количеством тертой моцареллы.

Свекольные клецки с грибами в сливочно-творожном соусе, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Что сделать, чтобы свекольные ньоки не разварились

Самое важное: контролировать влажность теста. Вареная свекла содержит немало воды, поэтому количество муки может изменяться даже при одинаковом весе ингредиентов.

Не стоит сразу добавлять много муки, стараясь полностью убрать липкость. Лучше сформировать один пробный ньоки и проверить его в воде.

Также не допускайте бурного кипения, ведь интенсивное движение воды может повредить нежные клецки.

Аллергены: пшеница (глютен), яйца, молочные продукты (лактоза).