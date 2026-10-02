Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео)

Курица с картофелем и грибами

Ингредиенты

куриное бедро без кости - 700 г

картофель - 800 г

шампиньоны - 300 г

лук - 150 г

сметана - 150 г

масло - 30 г

чеснок - 3 зубчика

паприка - 1 ч. л.

соль, перец - по вкусу.

Как приготовить

Картофель нарежьте кусочками, шампиньоны - ломтиками, а лук - полукольцами. Куриное бедро нарежьте порционными кусочками.

Смешайте мясо и овощи со сметаной, растительным маслом, паприкой, измельченным чесноком, солью и перцем.

Переложите заготовку в форму, накройте плотно и поставьте в морозилку.

Перед приготовлением размораживать не нужно. Запекайте при температуре 180 градусов около 70-80 минут под фольгой. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10-15 минут.

Тефтели в томатном соусе

Ингредиенты

фарш - 700 г

рис сухой - 120 г

лук - 150 г

яйцо - 1 шт.

томатный пассат или соус - 200 г

вода - 300 мл

сыр - 100 г

чеснок - 2 зубчика

паприка - по вкусу

соль, перец - по вкусу

зелень - по вкусу.

Как приготовить

Рис отварите до полуготовности и оставьте остыть. Лук и чеснок измельчите.

Смешайте фарш с рисом, луком, яйцом, чесноком, паприкой, солью и перцем. Сформируйте тефтели и выложите их в форму.

Смешайте томатный пассат или соус с водой и залейте тефтели. Накройте форму и заморозьте.

Запекайте блюдо без предварительной разморозки при температуре 180 градусов в течение 70-80 минут под фольгой.

За 10 минут до готовности посыпьте тефтели тертым сыром. Перед подачей добавьте измельченную зелень.

Рыба с овощами и лимоном

Ингредиенты

минтай - 800 г

картофель - 600 г

болгарский перец - 250 г

помидоры черри - 200 г

лимон - 1 шт.

масло - 30 г

чеснок - 2 зубчика

соль, перец - по вкусу

итальянские травы - по вкусу.

Как приготовить

Картошку нарежьте тонкими кусочками. Болгарский перец нарежьте, а помидоры черри разрежьте пополам.

Выложите картофель, овощи и минтай в форму. Добавьте растительное масло, измельченный чеснок, соль, перец и итальянские травы. Лимон нарежьте ломтиками и уложите сверху.

Накройте форму и заморозьте.

Запекайте замороженную заготовку при температуре 180 градусов 55-65 минут. Первые 40 минут готовьте под фольгой, снимите ее и доведите блюдо до готовности.

Куриные рулетики со шпинатом и творогом

Ингредиенты

куриное филе - 800 г

шпинат, укроп или петрушка - 150 г

сливочный творог - 150 г

твердый сыр - 100 г

чеснок - 2 зубчика

соль, перец - по вкусу

паприка - по вкусу

масло - 20 г.

Как приготовить

Куриное филе разрежьте на пласты и слегка отбейте.

Каждый кусок филе смажьте сливочным творогом. Добавьте измельченную зелень, чеснок и тертый сыр.

Сверните филе в рулетики и выложите в форму. Добавьте растительное масло, паприку, соль и перец.

Накройте форму и поставьте в морозилку.

Запекайте рулетики без предварительной разморозки при температуре 180 градусов 60-70 минут под фольгой. Затем снимите фольгу и готовьте еще около 10 минут.

Паста с курицей и грибами в сливочном соусе

Ингредиенты

макароны - 300 г

куриное филе - 500 г

шампиньоны - 300 г

лук - 150 г

сливки - 200 мл

твердый сыр - 100 г

масло - 30 г

чеснок - 2 зубчика

паприка - по вкусу

соль, перец - по вкусу.

Как приготовить

Макароны отварите на 2-3 минуты меньше, чем указано на упаковке, и оставьте остыть. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, лук - кубиками, шампиньоны - ломтиками.

Обжарьте лук на растительном масле, добавьте филе и готовьте 7-8 минут. Добавьте шампиньоны и жарьте, пока вода не выкипит. В конце добавьте измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Дайте начинке остыть.

Смешайте макароны с курицей и грибами, залейте сливками и перемешайте.

Переложите заготовку в форму, накройте плотно и поставьте в морозилку.

Запекайте без предварительной разморозки при температуре 180 градусов 55-65 минут под фольгой. Затем снимите фольгу, посыпьте пасту тертым сыром и готовьте еще 10-15 минут до золотистой корочки.

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