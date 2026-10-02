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Вкусно 02 октября 2026, 14:54

Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео)

Ужин не обязательно готовить каждый день с нуля
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Заготовки для ужина (фото: Styler)
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Курица с картофелем и грибами, тефтели в томатном соусе, рыба с овощами, куриные рулетики с сыром, паста с курицей и грибами в сливочном соусе: все это можно приготовить заранее. Заготовки хранятся в морозилке, а в нужный день их остается только запечь.

Как приготовить 5 домашних заготовок, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram viktoria_sergeevna_kr.

Курица с картофелем и грибами

Ингредиенты

  • куриное бедро без кости - 700 г
  • картофель - 800 г
  • шампиньоны - 300 г
  • лук - 150 г
  • сметана - 150 г
  • масло - 30 г
  • чеснок - 3 зубчика
  • паприка - 1 ч. л.
  • соль, перец - по вкусу.

Как приготовить

Картофель нарежьте кусочками, шампиньоны - ломтиками, а лук - полукольцами. Куриное бедро нарежьте порционными кусочками.

Смешайте мясо и овощи со сметаной, растительным маслом, паприкой, измельченным чесноком, солью и перцем.

Переложите заготовку в форму, накройте плотно и поставьте в морозилку.

Перед приготовлением размораживать не нужно. Запекайте при температуре 180 градусов около 70-80 минут под фольгой. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10-15 минут.

Тефтели в томатном соусе

Ингредиенты

  • фарш - 700 г
  • рис сухой - 120 г
  • лук - 150 г
  • яйцо - 1 шт.
  • томатный пассат или соус - 200 г
  • вода - 300 мл
  • сыр - 100 г
  • чеснок - 2 зубчика
  • паприка - по вкусу
  • соль, перец - по вкусу
  • зелень - по вкусу.

Как приготовить

Рис отварите до полуготовности и оставьте остыть. Лук и чеснок измельчите.

Смешайте фарш с рисом, луком, яйцом, чесноком, паприкой, солью и перцем. Сформируйте тефтели и выложите их в форму.

Смешайте томатный пассат или соус с водой и залейте тефтели. Накройте форму и заморозьте.

Запекайте блюдо без предварительной разморозки при температуре 180 градусов в течение 70-80 минут под фольгой.

За 10 минут до готовности посыпьте тефтели тертым сыром. Перед подачей добавьте измельченную зелень.

Рыба с овощами и лимоном

Ингредиенты

  • минтай - 800 г
  • картофель - 600 г
  • болгарский перец - 250 г
  • помидоры черри - 200 г
  • лимон - 1 шт.
  • масло - 30 г
  • чеснок - 2 зубчика
  • соль, перец - по вкусу
  • итальянские травы - по вкусу.

Как приготовить

Картошку нарежьте тонкими кусочками. Болгарский перец нарежьте, а помидоры черри разрежьте пополам.

Выложите картофель, овощи и минтай в форму. Добавьте растительное масло, измельченный чеснок, соль, перец и итальянские травы. Лимон нарежьте ломтиками и уложите сверху.

Накройте форму и заморозьте.

Запекайте замороженную заготовку при температуре 180 градусов 55-65 минут. Первые 40 минут готовьте под фольгой, снимите ее и доведите блюдо до готовности.

Куриные рулетики со шпинатом и творогом

Ингредиенты

  • куриное филе - 800 г
  • шпинат, укроп или петрушка - 150 г
  • сливочный творог - 150 г
  • твердый сыр - 100 г
  • чеснок - 2 зубчика
  • соль, перец - по вкусу
  • паприка - по вкусу
  • масло - 20 г.

Как приготовить

Куриное филе разрежьте на пласты и слегка отбейте.

Каждый кусок филе смажьте сливочным творогом. Добавьте измельченную зелень, чеснок и тертый сыр.

Сверните филе в рулетики и выложите в форму. Добавьте растительное масло, паприку, соль и перец.

Накройте форму и поставьте в морозилку.

Запекайте рулетики без предварительной разморозки при температуре 180 градусов 60-70 минут под фольгой. Затем снимите фольгу и готовьте еще около 10 минут.

Паста с курицей и грибами в сливочном соусе

Ингредиенты

  • макароны - 300 г
  • куриное филе - 500 г
  • шампиньоны - 300 г
  • лук - 150 г
  • сливки - 200 мл
  • твердый сыр - 100 г
  • масло - 30 г
  • чеснок - 2 зубчика
  • паприка - по вкусу
  • соль, перец - по вкусу.

Как приготовить

Макароны отварите на 2-3 минуты меньше, чем указано на упаковке, и оставьте остыть. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, лук - кубиками, шампиньоны - ломтиками.

Обжарьте лук на растительном масле, добавьте филе и готовьте 7-8 минут. Добавьте шампиньоны и жарьте, пока вода не выкипит. В конце добавьте измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Дайте начинке остыть.

Смешайте макароны с курицей и грибами, залейте сливками и перемешайте.

Переложите заготовку в форму, накройте плотно и поставьте в морозилку.

Запекайте без предварительной разморозки при температуре 180 градусов 55-65 минут под фольгой. Затем снимите фольгу, посыпьте пасту тертым сыром и готовьте еще 10-15 минут до золотистой корочки.

Как хранить и готовить замороженные заготовки

  • Плотно закрывайте форму перед замораживанием. Это поможет защитить продукты от контакта с воздухом и посторонних продуктов в морозильной камере.

  • Подписывайте заготовки. На форме или контейнере можно указать название блюда и дату замораживания, чтобы не забыть, что хранится в морозилке. По словам автора, заготовки можно хранить до трех месяцев.
  • Используйте посуду, пригодную для замораживания и запекания. Если блюдо хранится в стеклянной форме, убедитесь, что изготовитель разрешает его использование для таких температурных перепадов.
  • Не размораживайте заготовку, если рецепт подразумевает приготовление из морозилки. В таком случае блюдо можно сразу поставить в духовку, но время приготовления будет больше, чем для свежих продуктов.
  • Проверяйте готовность перед подачей. Время приготовления может отличаться в зависимости от размера порции, формы для запекания и особенностей духовки. Мясо и рыба должны быть полностью приготовлены внутри.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить яблочную "Нутеллу" на зиму.

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