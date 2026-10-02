Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео)
Курка з картоплею та грибами, тефтелі в томатному соусі, риба з овочами, курячі рулетики із сиром, паста з куркою та грибами у вершковому соусі: це все можна приготувати заздалегідь. Заготовки зберігаються в морозилці, а в потрібний день їх залишається лише запекти.
Як приготувати 5 домашніх заготовок, розповідає Styler із посиланням на відео в Іnstagram viktoria_sergeevna_kr.
Курка з картоплею та грибами
Інгредієнти
- куряче стегно без кістки - 700 г
- картопля - 800 г
- печериці - 300 г
- цибуля - 150 г
- сметана - 150 г
- олія - 30 г
- часник - 3 зубчики
- паприка - 1 ч. л.
- сіль, перець - за смаком.
Як приготувати
Картоплю наріжте шматочками, печериці - скибочками, а цибулю - півкільцями. Куряче стегно наріжте порційними шматочками.
Змішайте м'ясо та овочі зі сметаною, олією, паприкою, подрібненим часником, сіллю та перцем.
Перекладіть заготовку у форму, щільно накрийте та поставте в морозилку.
Перед приготуванням розморожувати страву не потрібно. Запікайте при температурі 180 градусів близько 70-80 хвилин під фольгою. Потім зніміть фольгу та готуйте ще 10-15 хвилин.
Тефтелі в томатному соусі
Інгредієнти
- фарш - 700 г
- рис сухий - 120 г
- цибуля - 150 г
- яйце - 1 шт.
- томатна пасата або соус - 200 г
- вода - 300 мл
- сир - 100 г
- часник - 2 зубчики
- паприка - за смаком
- сіль, перець - за смаком
- зелень - за смаком.
Як приготувати
Рис відваріть до напівготовності та залиште охолонути. Цибулю та часник подрібніть.
Змішайте фарш із рисом, цибулею, яйцем, часником, паприкою, сіллю та перцем. Сформуйте тефтелі та викладіть їх у форму.
Змішайте томатну пасату або соус із водою та залийте тефтелі. Накрийте форму та заморозьте.
Запікайте страву без попереднього розморожування при температурі 180 градусів протягом 70-80 хвилин під фольгою.
За 10 хвилин до готовності посипте тефтелі тертим сиром. Перед подачею додайте подрібнену зелень.
Риба з овочами та лимоном
Інгредієнти
- минтай - 800 г
- картопля - 600 г
- болгарський перець - 250 г
- помідори чері - 200 г
- лимон - 1 шт.
- олія - 30 г
- часник - 2 зубчики
- сіль, перець - за смаком
- італійські трави - за смаком.
Як приготувати
Картоплю наріжте тонкими шматочками. Болгарський перець наріжте, а помідори чері розріжте навпіл.
Викладіть картоплю, овочі та минтай у форму. Додайте олію, подрібнений часник, сіль, перець та італійські трави. Лимон наріжте скибочками та покладіть зверху.
Накрийте форму та заморозьте.
Запікайте заморожену заготовку при температурі 180 градусів 55-65 хвилин. Перші 40 хвилин готуйте під фольгою, потім зніміть її та доведіть страву до готовності.
Курячі рулетики зі шпинатом і сиром
Інгредієнти
- куряче філе - 800 г
- шпинат, кріп або петрушка - 150 г
- вершковий сир - 150 г
- твердий сир - 100 г
- часник - 2 зубчики
- сіль, перець - за смаком
- паприка - за смаком
- олія - 20 г.
Як приготувати
Куряче філе розріжте на пласти та злегка відбийте.
Кожен шматок філе змастіть вершковим сиром. Додайте подрібнену зелень, часник і тертий твердий сир.
Згорніть філе в рулетики та викладіть у форму. Додайте олію, паприку, сіль і перець.
Накрийте форму та поставте в морозилку.
Запікайте рулетики без попереднього розморожування при температурі 180 градусів 60-70 хвилин під фольгою. Потім зніміть фольгу та готуйте ще близько 10 хвилин.
Паста з куркою та грибами у вершковому соусі
Інгредієнти
- макарони - 300 г
- куряче філе - 500 г
- печериці - 300 г
- цибуля - 150 г
- вершки - 200 мл
- твердий сир - 100 г
- олія - 30 г
- часник - 2 зубчики
- паприка - за смаком
- сіль, перець - за смаком.
Як приготувати
Макарони відваріть на 2-3 хвилини менше, ніж вказано на упаковці, та залиште охолонути. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, цибулю - кубиками, печериці - скибочками.
Обсмажте цибулю на олії, додайте філе та готуйте 7-8 хвилин. Додайте печериці та смажте, доки не википить вода. Наприкінці додайте подрібнений часник, паприку, сіль і перець. Дайте начинці охолонути.
Змішайте макарони з куркою та грибами, залийте вершками та перемішайте.
Перекладіть заготовку у форму, щільно накрийте та поставте в морозилку.
Запікайте без попереднього розморожування при температурі 180 градусів 55-65 хвилин під фольгою. Потім зніміть фольгу, посипте пасту тертим сиром та готуйте ще 10-15 хвилин до золотистої скоринки.
Як зберігати та готувати заморожені заготовки
- Щільно закривайте форму перед заморожуванням. Це допоможе захистити продукти від контакту з повітрям і сторонніх продуктів у морозильній камері.
- Підписуйте заготовки. На формі або контейнері можна вказати назву страви та дату заморожування, щоб не забути, що саме зберігається в морозилці. За словами авторки, заготовки можна зберігати до трьох місяців.
- Використовуйте посуд, придатний для заморожування та запікання. Якщо страва зберігається у скляній формі, переконайтеся, що виробник дозволяє її використання для таких температурних перепадів.
- Не розморожуйте заготовку, якщо рецепт передбачає приготування з морозилки. У такому разі страву можна одразу поставити в духовку, але час приготування буде довшим, ніж для свіжих продуктів.
- Перевіряйте готовність перед подачею. Час приготування може відрізнятися залежно від розміру порцій, форми для запікання та особливостей духовки. М'ясо та риба мають бути повністю приготовленими всередині.
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