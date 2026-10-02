Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео)

Курка з картоплею та грибами

Інгредієнти

куряче стегно без кістки - 700 г

картопля - 800 г

печериці - 300 г

цибуля - 150 г

сметана - 150 г

олія - 30 г

часник - 3 зубчики

паприка - 1 ч. л.

сіль, перець - за смаком.

Як приготувати

Картоплю наріжте шматочками, печериці - скибочками, а цибулю - півкільцями. Куряче стегно наріжте порційними шматочками.

Змішайте м'ясо та овочі зі сметаною, олією, паприкою, подрібненим часником, сіллю та перцем.

Перекладіть заготовку у форму, щільно накрийте та поставте в морозилку.

Перед приготуванням розморожувати страву не потрібно. Запікайте при температурі 180 градусів близько 70-80 хвилин під фольгою. Потім зніміть фольгу та готуйте ще 10-15 хвилин.

Тефтелі в томатному соусі

Інгредієнти

фарш - 700 г

рис сухий - 120 г

цибуля - 150 г

яйце - 1 шт.

томатна пасата або соус - 200 г

вода - 300 мл

сир - 100 г

часник - 2 зубчики

паприка - за смаком

сіль, перець - за смаком

зелень - за смаком.

Як приготувати

Рис відваріть до напівготовності та залиште охолонути. Цибулю та часник подрібніть.

Змішайте фарш із рисом, цибулею, яйцем, часником, паприкою, сіллю та перцем. Сформуйте тефтелі та викладіть їх у форму.

Змішайте томатну пасату або соус із водою та залийте тефтелі. Накрийте форму та заморозьте.

Запікайте страву без попереднього розморожування при температурі 180 градусів протягом 70-80 хвилин під фольгою.

За 10 хвилин до готовності посипте тефтелі тертим сиром. Перед подачею додайте подрібнену зелень.

Риба з овочами та лимоном

Інгредієнти

минтай - 800 г

картопля - 600 г

болгарський перець - 250 г

помідори чері - 200 г

лимон - 1 шт.

олія - 30 г

часник - 2 зубчики

сіль, перець - за смаком

італійські трави - за смаком.

Як приготувати

Картоплю наріжте тонкими шматочками. Болгарський перець наріжте, а помідори чері розріжте навпіл.

Викладіть картоплю, овочі та минтай у форму. Додайте олію, подрібнений часник, сіль, перець та італійські трави. Лимон наріжте скибочками та покладіть зверху.

Накрийте форму та заморозьте.

Запікайте заморожену заготовку при температурі 180 градусів 55-65 хвилин. Перші 40 хвилин готуйте під фольгою, потім зніміть її та доведіть страву до готовності.

Курячі рулетики зі шпинатом і сиром

Інгредієнти

куряче філе - 800 г

шпинат, кріп або петрушка - 150 г

вершковий сир - 150 г

твердий сир - 100 г

часник - 2 зубчики

сіль, перець - за смаком

паприка - за смаком

олія - 20 г.

Як приготувати

Куряче філе розріжте на пласти та злегка відбийте.

Кожен шматок філе змастіть вершковим сиром. Додайте подрібнену зелень, часник і тертий твердий сир.

Згорніть філе в рулетики та викладіть у форму. Додайте олію, паприку, сіль і перець.

Накрийте форму та поставте в морозилку.

Запікайте рулетики без попереднього розморожування при температурі 180 градусів 60-70 хвилин під фольгою. Потім зніміть фольгу та готуйте ще близько 10 хвилин.

Паста з куркою та грибами у вершковому соусі

Інгредієнти

макарони - 300 г

куряче філе - 500 г

печериці - 300 г

цибуля - 150 г

вершки - 200 мл

твердий сир - 100 г

олія - 30 г

часник - 2 зубчики

паприка - за смаком

сіль, перець - за смаком.

Як приготувати

Макарони відваріть на 2-3 хвилини менше, ніж вказано на упаковці, та залиште охолонути. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, цибулю - кубиками, печериці - скибочками.

Обсмажте цибулю на олії, додайте філе та готуйте 7-8 хвилин. Додайте печериці та смажте, доки не википить вода. Наприкінці додайте подрібнений часник, паприку, сіль і перець. Дайте начинці охолонути.

Змішайте макарони з куркою та грибами, залийте вершками та перемішайте.

Перекладіть заготовку у форму, щільно накрийте та поставте в морозилку.

Запікайте без попереднього розморожування при температурі 180 градусів 55-65 хвилин під фольгою. Потім зніміть фольгу, посипте пасту тертим сиром та готуйте ще 10-15 хвилин до золотистої скоринки.

Як зберігати та готувати заморожені заготовки