rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Домашний кетчуп как в McDonald's: готовится просто, а вкус удивит всех
Вкусно 01 сентября 2026, 09:03

Домашний кетчуп как в McDonald's: готовится просто, а вкус удивит всех

Любимый соус можно приготовить дома из простых ингредиентов – и для этого не понадобится никаких сложных рецептов
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Домашний кетчуп можно приготовить из томатов, сахара и специй (фото сгенерированное ИИ)
Поделиться:

Если вам нравится характерный сладковатый кетчуп из фастфуда, подобный соус можно сделать своими руками. Основа рецепта проста, а нужные ингредиенты легко найти в магазине.

Styler со ссылкой на советы фудблогерки mamanata.food в Instagram рассказывает, как приготовить домашний кетчуп, напоминающий популярный соус из McDonald's.

Что нужно для кетчупа

Для приготовления понадобятся:

  • томатный сок или перетертые томаты - 4 л;
  • сахар - 1 кг;
  • соль - по вкусу;
  • молотый черный перец - по вкусу;
  • уксус - по вкусу;
  • крахмал кукурузный - для загущения.

Самое большое количество сахара помогает получить характерную сладость, свойственную кетчупу из фастфуда.

Как приготовить домашний соус.

Томатный сок или перетертые помидоры перелейте в большую кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, после чего убавьте огонь и варите, периодически помешивая.

Добавьте сахар, соль и чёрный перец. Хорошо размешайте, чтобы сахар растворился, а специи равномерно распределились. Далее влейте уксус - его количество регулируйте по своему вкусу, чтобы получить желаемый баланс сладости и кислинки.

Когда томатная масса немного уварится, приготовьте крахмал. Разведите его в небольшом количестве холодной воды до однородности и тонкой струйкой влейте в горячий соус, постоянно помешивая.

Проварите кетчуп еще несколько минут, пока он не станет густым. Готовый соус охладите и храните в холодильнике.

Обратите внимание, что американский шеф-повар Билли Паризи (Billy Parisi) также имеет собственный рецепт домашнего кетчупа.

Он советует не карамелизовать лук и чеснок, а размягчить их, после чего добавлять томатное пюре, томатную пасту, уксус, сахар и специи.

Что же касается самого соуса, то он рекомендует варить на слабом огне 40-45 минут , а затем протереть через мелкое сито - именно это, по его экспертному мнению, дает гладкую консистенцию кетчупу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить арбузный компот на зиму, чтобы сохранить вкус лета подольше.

Рецепты Помидоры
Читайте также Таро-гороскоп на 1 сентября: кто встретит новую любовь, а кто поставит точку 01 сентября 2026, 06:05 Конец двухлетней черной полосы: для каких знаков Зодиака сентябрь станет переломным 31 августа 2026, 20:05 Чему нас не учили в школе: 5 книг с навыками, которые действительно нужны взрослым 31 августа 2026, 19:07 Дни ангела в сентябре: кого поздравлять и какое имя выбрать для ребенка 31 августа 2026, 18:13
Больше интересного
Гороскопы "Денежные" дни для стрижки в сентябре: счастливые и неудачные даты по Лунному календарю 31 августа 2026, 17:04
Тренды Забудьте о скучных джинсах: стилист показала брюки для дорогого образа осенью 31 августа 2026, 16:17
Люди Первая красная кнопка Пивоварова: звезда TikTok провалила выступление на "Україна має талант" 31 августа 2026, 15:38
Гороскопы Рыбалка в сентябре: точный лунный календарь поклевки для щедрого улова 31 августа 2026, 14:59
Вкусно Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт 31 августа 2026, 14:01