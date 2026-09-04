Очень просто и невероятно вкусно: "корзинки" с вишнями и вкусом любимого тертого пирога
Корзинки с вишнями - отличный вариант домашней выпечки к чаю. Они получаются нежными, ароматными и приятной кислинкой внутри. К тому же рецепт универсален, ведь добавлять в начинку можно любые ягоды, фрукты или кисломолочный творог.
Styler делится рецептом вкусных корзин с вишней, которые легко приготовить дома.
Что нужно для теста
- яйца - 100 г (примерно 2 шт.),
- сахар - 90 г,
- ванильный сахар - 10 г,
- соль - 3 г,
- мягкий маргарин - 125 г,
- разрыхлитель - 5 г,
- мука - 390 г,
Для вишневой начинки:
- вишни - 350 г (свежие или замороженные),
- сахар - 180 г,
- сода - 1 г,
- соль - 1 г,
- какао - 2 г,
- крахмал - 30 г,
- масло - 3 ч. л.
Как приготовить корзинки
Сначала приготовьте тесто.
Яйца смешайте с сахаром, ванильным сахаром и солью. Взбивайте венчиком примерно одну минуту.
Добавьте мягкий маргарин и перемешайте. Затем всыпьте разрыхлитель и муку. Замесите однородное мягкое тесто.
Разделите его на две части. 240 г теста положите в морозилку, а 480 г - в холодильник. Оставьте на 30 минут.
Тем временем приготовьте начинку.
Вишни уложите в кастрюлю, добавьте 80 г сахара и соду. Доведите до кипения.
Затем добавьте оставшийся сахар, соль, какао и крахмал. Перемешайте, влейте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте.
Варите вишневую массу до загустения. Затем снимите с огня и полностью охладите начинку.
Как сформировать корзинки
Для одной корзинки понадобится 40 г теста, 40 г начинки и 20 г замороженного теста для макушки.
Тесто из холодильника распределите в формочках диаметром 9 см, формируя основание и небольшие бортики.
Выложите внутрь охлажденную вишневую начинку.
Тесто из морозилки натрите на большой терке прямо сверху на начинку.
Выпекайте корзинки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35 минут.
Готовую выпечку оставьте в формочках на 20 минут. Затем осторожно достаньте корзинки и посыпайте сахарной пудрой.
Выход - 12 штук.
Приятного аппетита!
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