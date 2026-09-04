Дуже просто і неймовірно смачно: "корзинки" з вишнями та смаком улюбленого тертого пирога
Корзинки з вишнями - чудовий варіант домашньої випічки до чаю. Вони виходять ніжними, ароматними та з приємною кислинкою всередині. До того ж рецепт універсальний, адже додавати у начинку можна будь-які ягоди, фрукти чи навіть кисломолочний сир.
Styler ділиться рецептом смачних корзинок із вишнею, які легко приготувати вдома.
Що потрібно для тіста
- яйця - 100 г (приблизно 2 шт.),
- цукор - 90 г,
- ванільний цукор - 10 г,
- сіль - 3 г,
- м'який маргарин - 125 г,
- розпушувач - 5 г,
- борошно - 390 г,
Для вишневої начинки:
- вишні - 350 г (свіжі або заморожені),
- цукор - 180 г,
- сода - 1 г,
- сіль - 1 г,
- какао - 2 г,
- крохмаль - 30 г,
- олія - 3 ч. л.
Як приготувати корзинки
Спочатку приготуйте тісто.
Яйця змішайте з цукром, ванільним цукром і сіллю. Збивайте вінчиком приблизно одну хвилину.
Додайте м'який маргарин і перемішайте. Потім всипте розпушувач та борошно. Замісіть однорідне м'яке тісто.
Розділіть його на дві частини. 240 г тіста покладіть у морозилку, а 480 г - у холодильник. Залиште на 30 хвилин.
Тим часом приготуйте начинку.
Вишні покладіть у каструлю, додайте 80 г цукру та соду. Доведіть до кипіння.
Потім додайте решту цукру, сіль, какао та крохмаль. Перемішайте, влийте олію і ще раз добре перемішайте.
Варіть вишневу масу до загуснення. Після цього зніміть із вогню та повністю охолодіть начинку.
Як сформувати корзинки
Для однієї корзинки знадобиться 40 г тіста, 40 г начинки та 20 г замороженого тіста для верхівки.
Тісто з холодильника розподіліть у формочках діаметром 9 см, формуючи основу та невеликі бортики.
Викладіть усередину охолоджену вишневу начинку.
Тісто з морозилки натріть на великій тертці прямо зверху на начинку.
Випікайте корзинки у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35 хвилин.
Готову випічку залиште у формочках на 20 хвилин. Потім обережно дістаньте корзинки та притрусіть цукровою пудрою.
Вихід - 12 штук.
Смачного!
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