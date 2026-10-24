Фунчоза с курицей и овощами: быстрый рецепт обеда за 25 минут

Ингредиенты на 2 порции:

фунчоза (сухая) - 60 г;

куриное филе (сырое) - 150 г;

замороженный овощной микс - 150 г;

свежий огурец - 1 небольшой;

соевый соус - 1 ст. л., далее по вкусу;

соус терияки - примерно 1 ст. л.;

рисовый уксус без добавленного сахара и соли - ½ ч. л. (по желанию);

растительное масло - 2 ч. л.

Ориентировочное время приготовления: 25 минут

Как приготовить фунчозу с курицей и овощами

Приготовьте курицу

Сначала я нарезала куриное филе полосками и обжарила на сковороде из 1 ч. л. масла на среднем огне, периодически переворачивая, до полной готовности.

Готовность курицы лучше всего проверять кухонным термометром. Для этого вставьте щуп в самую толстую часть кусочка мяса. По рекомендациям FoodSafety.gov , температура внутри птицы должна достигать не менее 74 градусов.

Приготовьте овощи

Готовую курицу переложите на тарелку. На сковороде с остальным маслом приготовьте замороженный овощной микс в соответствии с инструкцией на упаковке. Периодически перемешивайте, а лишней жидкости дайте испариться.

Запарьте фунчозу

Пока готовились овощи, я залила сухую фунчозу горячей водой и оставила примерно на 5 минут, чтобы она набухла и стала мягкой. В то же время, способ и длительность приготовления могут отличаться в зависимости от производителя, поэтому обязательно проверяйте инструкцию на своей упаковке. Готовую лапшу откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода.

Смешайте ингредиенты

Свежий огурец я нарезала брусочками и добавила в фунчозу вместе с готовыми овощами. Затем влила соевый соус и все перемешала. Также добавила ½ ч. л. рисового уксуса для легкой кислинки.

Фунчоза с курицей и овощами, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Подайте блюдо

Разложите фунчозу с овощами на две тарелки, сверху выложите курицу и полейте соусом терияки. Я добавляю его в конце, чтобы отдельно чувствовался сладковатый вкус соуса.

Фунчоза с курицей, овощами и соусом терияки (фото: Юлия Люшнева)

Содержит сою. Соусы могут содержать пшеницу (глютен) - проверяйте состав на этикетке.