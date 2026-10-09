Грибной паштет со сливочным маслом: простой рецепт нежной закуски (видео)
Грибы, обжаренные овощи, немного плавленого сыра и сливочное масло - из этого простого набора продуктов можно приготовить нежный паштет для бутербродов. Он получается однородным благодаря блендеру, а пласт растопленного масла сверху помогает создать аппетитную завершающую нотку.
Styler со ссылкой на видео со страницы valeria_pytel в Instagram поделится рецептом грибного паштета, который будет хорошо смаковать как со свежим хлебом, так и гренками или тостами.
Что нужно для грибного паштета
Для приготовления закуски подойдут обычные шампиньоны, которые хорошо сочетаются с морковью, луком и сливочными продуктами.
Ингредиенты:
- шампиньоны - 350 г;
- лук - 1 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- плавленый творог - 2 ст. л.;
- сливочное масло - 60 г;
- соль и перец - по вкусу.
Как приготовить паштет из шампиньонов
Подготовьте овощи.
Очистите лук и нарежьте средними кусочками. Обжарьте ее на сковороде, а затем добавьте морковь, натертую на большой терке.
Добавьте грибы.
Используйте предварительно отварные шампиньоны, нарезанные кусочками. Перемешайте их с овощами и тушите около 15 минут.
Сделайте массу однородной.
Переложите грибную смесь в подходящую емкость, добавьте плавленый творог, соль и перец. Перебейте все блендером до ласковой смеси.
Переведите в форму.
Распределите паштет в форме или контейнере, в котором планируете хранить его.
Добавьте сливочное масло.
Растопите масло и полейте им поверхность паштета. Оставьте закуску охлаждаться, а затем поставьте в холодильник до полного охлаждения.
С чем подавать грибной паштет
Самый простой вариант - намазать паштет на ломтик свежего хлеба или подсушенный тост. Также он будет хорошо подходить к ржаным гренкам, несладким крекерам или хрустящим багетам.
В то же время, чтобы вкус грибов ощущался более отчетливо, можно выбрать хлеб с нейтральным вкусом и не перегружать закуску дополнительными специями.
(!) Обратите внимание, что по рекомендациям USDA готовые блюда нужно убирать в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. Сливочное масло сверху не заменяет охлаждение и не делает паштет пригодным для длительного хранения при комнатной температуре.
Приятного аппетита!
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