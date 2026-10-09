Грибной паштет со сливочным маслом: простой рецепт нежной закуски (видео)

Что нужно для грибного паштета

Для приготовления закуски подойдут обычные шампиньоны, которые хорошо сочетаются с морковью, луком и сливочными продуктами.

Ингредиенты:

шампиньоны - 350 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

плавленый творог - 2 ст. л.;

сливочное масло - 60 г;

соль и перец - по вкусу.

Как приготовить паштет из шампиньонов

Подготовьте овощи.

Очистите лук и нарежьте средними кусочками. Обжарьте ее на сковороде, а затем добавьте морковь, натертую на большой терке.

Добавьте грибы.

Используйте предварительно отварные шампиньоны, нарезанные кусочками. Перемешайте их с овощами и тушите около 15 минут.

Сделайте массу однородной.

Переложите грибную смесь в подходящую емкость, добавьте плавленый творог, соль и перец. Перебейте все блендером до ласковой смеси.

Переведите в форму.

Распределите паштет в форме или контейнере, в котором планируете хранить его.

Добавьте сливочное масло.

Растопите масло и полейте им поверхность паштета. Оставьте закуску охлаждаться, а затем поставьте в холодильник до полного охлаждения.

С чем подавать грибной паштет

Самый простой вариант - намазать паштет на ломтик свежего хлеба или подсушенный тост. Также он будет хорошо подходить к ржаным гренкам, несладким крекерам или хрустящим багетам.

В то же время, чтобы вкус грибов ощущался более отчетливо, можно выбрать хлеб с нейтральным вкусом и не перегружать закуску дополнительными специями.

(!) Обратите внимание, что по рекомендациям USDA готовые блюда нужно убирать в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. Сливочное масло сверху не заменяет охлаждение и не делает паштет пригодным для длительного хранения при комнатной температуре.

Приятного аппетита!