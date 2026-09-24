Густой горячий шоколад с перцем и корицей: рецепт для первых холодных дней
Когда за окном становится прохладно, самое время готовить согревающие напитки. Один из таких - густой горячий шоколад, или Chocolat Chaud, который напоминает об уютных парижских кафе и прекрасно подходит для первых холодных дней.
Styler со ссылкой на видео в Instagram победителя кулинарного шоу "МастерШеф" Никиты Сновиды рассказывает, как его приготовить.
Ингредиенты на 1 чашку
Для приготовления одной порции понадобятся простые продукты:
- черный шоколад с содержанием какао от 70% - примерно полчашки
- молоко - 1 чашка
- сахар - по вкусу
- корица
- анис
- кардамон
- гвоздика
- ваниль
- красный перец - щепотка
- соль - щепотка.
Необязательно использовать все специи одновременно. Можно скорректировать их количество в соответствии с собственным вкусом, но именно сочетание корицы, ванили и небольшого количества перца делает напиток особенно согревающим.
Как приготовить горячий шоколад
1. Подготовьте ароматное молоко
Налейте молоко в небольшую кастрюлю и добавьте корицу, анис, кардамон, гвоздику и ваниль. Медленно прогревайте смесь примерно до 80 градусов, когда начнет появляться пар.
Важно не доводить молоко до кипения. Так оно сбережет нежный вкус, а специи успеют отдать свой аромат.
2. Добавьте шоколад
Шоколад предварительно измельчите на небольшие кусочки. В отдельной емкости смешайте его с сахаром и частью теплого молока, после чего хорошо перемешайте, чтобы шоколад полностью растаял.
Именно черный шоколад с высоким содержанием какао поможет получить насыщенный вкус и густую текстуру.
3. Не забудьте про перец и соль
В шоколадную смесь добавьте буквально щепотку красного перца и щепотку соли. Перец не должен перебивать вкус напитка - его задача состоит в том, чтобы подчеркнуть шоколадные нотки.
Соль также добавляют в небольшом количестве: она помогает сделать вкус шоколада выразительнее.
4. Доведите напиток до нужной консистенции
Влейте оставшееся теплое молоко в шоколадную смесь и продолжайте перемешивать на слабом огне. Напиток постепенно станет гуще и приобретет однородную кремовую текстуру.
Не спешите добавлять крахмал - в этом рецепте шоколад и молоко сами помогают сделать напиток достаточно густым.
Как сделать шоколад еще гуще
Если хочется получить не просто горячий напиток, а почти полноценный шоколадный десерт, можно использовать немного крахмала. Для этого чайную ложку крахмала нужно предварительно развести в небольшом количестве молока, чтобы не образовались комочки.
Добавьте смесь в горячий шоколад и продолжайте помешивать, пока он не загустеет до желаемой консистенции.
Подавать Chocolat Chaud лучше всего сразу, пока он горячий и ароматный. Такой напиток прекрасно дополнит прохладный вечер, а сочетание горького шоколада, корицы, ванили и легкой остроты перца сделает обычную чашку молока согревающим осенним десертом.
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