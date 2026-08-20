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Вкусно 20 августа 2026, 13:14

Хрустящая корочка и мягкая серединка: в чем секрет идеального картофеля по-селянски

Несколько простых уловок помогут сделать блюдо румяным, хрустящим и ароматным
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Секреты хрустящей корочки, мягкой серединки и насыщенного вкуса (фото: magnific.com)
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Картофель по-селянски - один из самых простых вариантов гарнира, который легко приготовить дома. Но чтобы дольки не получились пересушенными, чрезмерно мягкими или вареными, важно правильно подготовить их еще до духовки.

Styler рассказывает, в чем секрет идеального картофеля по-селянски и какие простые приемы помогут получить аппетитную корочку.

Не пропускайте этот шаг

Картофель хорошо помойте и нарежьте одинаковыми дольками. Если кожица тонкая - оставляйте ее, ведь она поможет сделать готовый картофель еще интереснее текстуры.

А вот дальше есть немаловажный момент: проварите картофель 5-7 минут в кипящей подсоленной воде. Она не должна стать полностью мягкой - достаточно, чтобы края немного размякли.

После этого воду слейте, а картофель хорошо обсушите.

Маленькая хитрость

Пока картофель еще в кастрюле, легонько встряхните его несколько раз. На поверхности появятся небольшие неровности. Именно они во время запекания хорошо подрумянятся и дадут ту же хрустящую корочку.

Не жалейте специй

Переложите картофель в миску, добавьте немного растительного или оливкового масла, соль, паприку, чёрный перец и сушеный чеснок.

По желанию можно добавить сушеный розмарин, орегано или смесь итальянских трав.

Главное - хорошо перемешать дольки, чтобы масло и специи равномерно покрыли поверхность.

Требуется пространство

Противень лучше заранее поставить в духовку, чтобы он хорошо нагрелся.

Затем выложите картофель в один слой, желательно оставляя между кусочками небольшие промежутки.

Если дольки будут лежать плотной кучей, они будут выделять пару и начнут больше тушиться, чем запекаться. А нам нужен самый сухой жаркий воздух, который поможет сформировать корочку.

Запекайте без фольги

Разогрейте духовку до 220-230 градусов.

Отправьте картофель запекаться примерно на 30-40 минут. Время зависит от размера кусочков.

Приблизительно через 15-20 минут их следует перевернуть, чтобы корочка равномерно подрумянилась со всех сторон.

Фольга здесь не нужна. Она задерживает пар, из-за чего вместо хрустящей поверхности можно получить мягкую.

И еще один секрет

Не спешите доставать картофель, как только он стал просто золотистым. Для выразительной корочки дождитесь, пока края частиц хорошо подрумянятся.

А подавать его лучше сразу - именно горячий картофель имеет самую приятную хрустящую текстуру.

К ней отлично подойдет простой соус: сметана или греческий йогурт + чеснок + зелень + щепотка соли.

И тогда обычный картофель превращается в тот самый гарнир, который хочется есть еще горячим - с румяной корочкой снаружи и мягкой серединкой внутри.

Напомним, как раньше мы делились рецептом вкусных хрустящих хачапури, которые можно приготовить на сковородке всего за несколько минут.

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