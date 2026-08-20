Хрустка скоринка і м’яка серединка: в чому секрет ідеальної картоплі по-селянськи

Не пропускайте цей крок

Картоплю добре помийте та наріжте однаковими часточками. Якщо шкірка тонка - залишайте її, адже вона допоможе зробити готову картоплю ще цікавішою за текстурою.

А ось далі є важливий момент: проваріть картоплю 5-7 хвилин у киплячій підсоленій воді. Вона не повинна стати повністю м'якою - достатньо, щоб краї трохи розм'якли.

Після цього воду злийте, а картоплю добре обсушіть.

Маленька хитрість

Поки картопля ще в каструлі, легенько струсіть її кілька разів. На поверхні з'являться невеликі нерівності. Саме вони під час запікання добре підрум'яняться і дадуть ту саму хрустку скоринку.

Не шкодуйте спецій

Перекладіть картоплю в миску, додайте трохи рослинної або оливкової олії, сіль, паприку, чорний перець і сушений часник.

За бажанням можна додати сушений розмарин, орегано або суміш італійських трав.

Головне - добре перемішати часточки, щоб олія та спеції рівномірно покрили поверхню.

Потрібен простір

Деко краще заздалегідь поставити в духовку, щоб воно добре нагрілося.

Потім викладіть картоплю в один шар, бажано залишаючи між шматочками невеликі проміжки.

Якщо часточки лежатимуть щільною купою, вони виділятимуть пару і почнуть більше тушкуватися, ніж запікатися. А нам потрібне саме сухе жарке повітря, яке допоможе сформувати скоринку.

Запікайте без фольги

Розігрійте духовку до 220–230 градусів.

Відправте картоплю запікатися приблизно на 30–40 хвилин. Час залежить від розміру часточок.

Приблизно через 15–20 хвилин їх варто перевернути, щоб скоринка рівномірно підрум'янилася з усіх боків.

Фольга тут не потрібна. Вона затримує пару, через що замість хрусткої поверхні можна отримати м'яку.

І ще один секрет

Не поспішайте діставати картоплю, щойно вона стала просто золотистою. Для виразної скоринки дочекайтеся, поки краї часточок добре підрум'яняться.

А подавати її краще одразу - саме гаряча картопля має найприємнішу хрустку текстуру.

До неї чудово підійде простий соус: сметана або грецький йогурт + часник + зелень + дрібка солі.

І тоді звичайна картопля перетворюється на той самий гарнір, який хочеться їсти ще гарячим - із рум'яною скоринкою зовні та м'якою серединкою всередині.