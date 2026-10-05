Как приготовить ароматное какао: рецепт с шоколадом и предварительным обжариванием

Ингредиенты

натуральное какао - 1 ст. л.

молоко - количество, достаточное для одной чашки

шоколад - 1 кусочек

соль - щепотка.

Как приготовить

Насыпьте какао-порошок в кастрюлю или сотейник и поставьте на слабый огонь.

Слегка поджарьте какао, постоянно помешивая. Оно должно немного потемнеть, а на кухне появится насыщенный шоколадный аромат. Важно не пережарить порошок, чтобы он не приобрел горького вкуса - для этого достаточно буквально несколько секунд.

Убавьте огонь и влейте небольшое количество молока. Тщательно перемешайте до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков.

Добавьте щепотку соли. Она поможет подчеркнуть и раскрыть вкус какао.

Постепенно влейте остальное молоко, постоянно помешивая. Добавьте кусочек шоколада и прогрейте напиток на слабом огне, пока он полностью не растает.

Не доводите молоко до кипения. Внимательно следите за напитком во время нагрева, так как молоко может быстро подняться.

Готовое какао перемешайте и сразу же подавайте.

Как сделать какао вкуснее