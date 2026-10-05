Як приготувати ароматне какао: рецепт із шоколадом і попереднім обсмажуванням

Інгредієнти

натуральне какао - 1 ст. л.

молоко - кількість, достатня для однієї чашки

шоколад - 1 шматочок

сіль - дрібка.

Як приготувати

Насипте какао-порошок у невелику каструлю або сотейник та поставте на слабкий вогонь.

Злегка підсмажте какао, постійно помішуючи. Воно має трохи потемніти, а на кухні з’явиться насичний шоколадний аромат. Важливо не пересмажити порошок, щоб він не набув гіркого смаку - для цього достатньо буквально кілька секунд.

Зменшіть вогонь та влийте невелику кількість молока. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції, щоб не залишилося грудочок.

Додайте дрібку солі. Вона допоможе підкреслити та розкрити смак какао.

Поступово влийте решту молока, постійно помішуючи. Додайте шматочок шоколаду та прогрівайте напій на слабкому вогні, поки він повністю не розтане.

Не доводьте молоко до кипіння. Пильно слідкуйте за напоєм під час нагрівання, оскільки молоко може швидко піднятися.

Готове какао перемішайте та одразу подавайте.

Як зробити какао смачнішим