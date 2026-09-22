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Главная Вкусно Квашенные помидоры с горчицей на зиму: рецепт рассола на 1 литр воды
Вкусно 22 сентября 2026, 16:21

Квашенные помидоры с горчицей на зиму: рецепт рассола на 1 литр воды

Такие помидоры прекрасно нравятся даже без сложного маринада.
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Квашеные помидоры с горчицей на зиму (фото:
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Квашенные помидоры - одна из тех домашних заготовок, для которых не нужны десятки ингредиентов. Достаточно ароматной зелени, специй и простого рассола, чтобы спустя несколько недель получить вкусную закуску.

Styler со ссылкой на сообщение от страницы Танюши Сидорук в Facebook делится простым рецептом квашеных помидоров с горчицей, который легко повторить дома.

Что положить в банке

На дно чистой банки выложите хрен, зонтики укропа, несколько зубчиков чеснока и перец горошком. Затем плотно наполните банку помидорами.

Для рассола на 1 литр холодной воды понадобится:

  • 2 ст. л. соли,
  • 1 ст. л. сахара,
  • 1 ст. л. горчицы.

Все ингредиенты хорошо размешайте прямо в холодной воде.

Как квасить помидоры

Готовым рассолом залейте помидоры так, чтобы они полностью покрыты жидкостью. Банку накройте и поставьте в холодное место.

Для этого рецепта помидорам требуется примерно месяц в погребе, после чего их можно подавать на стол.

Горчица придает рассолу приятную пикантность, а хрен, чеснок и укроп делают аромат заготовки насыщенным. Лучше всего для квашения брать помидоры примерно одинакового размера и без повреждений.

Приятного аппетита!

Раньше мы делились необычным рецептом консервирования помидоров со сливами - интересная заготовка с кислыми "нотками".

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