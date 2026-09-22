Квашенные помидоры с горчицей на зиму: рецепт рассола на 1 литр воды

Что положить в банке

На дно чистой банки выложите хрен, зонтики укропа, несколько зубчиков чеснока и перец горошком. Затем плотно наполните банку помидорами.

Для рассола на 1 литр холодной воды понадобится:

2 ст. л. соли,

1 ст. л. сахара,

1 ст. л. горчицы.

Все ингредиенты хорошо размешайте прямо в холодной воде.

Как квасить помидоры

Готовым рассолом залейте помидоры так, чтобы они полностью покрыты жидкостью. Банку накройте и поставьте в холодное место.

Для этого рецепта помидорам требуется примерно месяц в погребе, после чего их можно подавать на стол.

Горчица придает рассолу приятную пикантность, а хрен, чеснок и укроп делают аромат заготовки насыщенным. Лучше всего для квашения брать помидоры примерно одинакового размера и без повреждений.

Приятного аппетита!