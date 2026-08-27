Ленивый сырник с вау-эффектом: простой рецепт вкусного десерта на шоколадной основе
Если хочется приготовить эффектный домашний десерт без длительного возения с тестом, этот рецепт точно следует взять на заметку. В нем сочетаются насыщенное шоколадное основание и нежная творожная масса, а сам процесс приготовления максимально прост.
Как приготовить нежный шоколадный сырник без раскачки теста - рассказывает Styler со ссылкой на фудблогерку Ирину Милинчук.
Шоколадный творожник без раскачки теста
Некоторые рецепты смотрятся сложными только до того момента, пока не начнешь их готовить. Этот - именно из таких.
Никакой раскачки теста, сложных манипуляций или горы грязной посуды. Шоколадное основание нужно просто замесить и вылить в форму, а творожную массу - перебить блендером до однородности.
В результате получается высокий и красивый творожник с насыщенным шоколадным низом и нежным творожным "облачком" сверху.
А главный бонус - подготовка занимает совсем немного времени.
Ингредиенты для шоколадного теста:
- 3 яйца,
- 100 г сахара,
- 150 г сметаны,
- 180 г муки,
- 30 г какао,
- 10 г разрыхлителя.
Ингредиенты для творожной массы:
- 1 кг кисломолочного творога,
- 3 яйца,
- 150 г сахара,
- 45 г кукурузного крахмала,
- 100 мл рафинированного масла,
- щепотка ванилина или 1 пакетик ванильного сахара,
- Форма: 26 см.
Все ингредиенты рекомендуем заранее извлечь из холодильника - они должны быть комнатной температуры.
Как приготовить шоколадный литой сырник?
Готовим шоколадное основание.
Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую пену. Взбивать нужно примерно 3-4 минуты.
Добавьте сметану и перемешайте. Затем всыпьте муку, какао и разрыхлитель.
Перемешайте миксером до однородности.
Готовое тесто должно быть достаточно жидким - таким, чтобы его можно было легко вылить в форму.
Делаем нежную творожную массу.
Кисломолочный творог, яйца, сахар, крахмал, растительное масло и ванилин сложите в высокую емкость.
Перебейте все погружным блендером до совершенно гладкой консистенции. Особенно важно хорошо измельчить творог, чтобы в готовом десерте не осталось комочков.
Формируем сырник.
Форму диаметром 26 см застелите пергаментом.
Вылейте на дно шоколадное тесто. Сверху аккуратно выложите ложкой творожную массу и разровняйте поверхность.
Слои не нужно перемешивать - во время выпечки они сформируют красивый двухслойный десерт.
Выпекаем
Поставьте творожник в разогретую до 170-175°C духовку. Выпекайте примерно 60-70 минут.
Ориентируйтесь на консистенцию: края готового творожника должны стать упругими, а середина может оставаться немного подвижной.
После завершения выпечки выключите духовку и оставьте сырник внутри примерно на 20 минут с приоткрытой дверцей.
Затем дайте десерту полностью остыть до комнатной температуры и поставьте в холодильник на 5-6 часов. Лучше оставить его на ночь.
Ингредиенты в стаканах и ложках
Если кухонных весов под рукой нет, то можно воспользоваться стаканом объемом 250 мл.
Для шоколадного теста:
- 3 яйца,
- ½ стакана сахара или 4 ст. л. с горкой,
- 5 полных ст. л. сметаны,
- 1 полный стакан муки,
- 1 ст. л. какао с большой горкой,
- 2 ч. л. разрыхлителя без горки,
Для творожной массы:
- 1 кг кисломолочного творога,
- 3 яйца,
- ¾ стакана сахара или 6 ст. л. с горкой,
- 3 ст. л. кукурузного крахмала с небольшой горкой,
- чуть меньше ½ стакана масла,
- 1 пакетик ванильного сахара.
Как получить красивый творожник
Не спешите извлекать десерт из формы и нарезать его сразу после духовки.
Пока творожник горячий, его структура еще очень нежная.
Постепенное охлаждение, а затем несколько часов в холодильнике помогут творожной массе стабилизироваться. Тогда кусочки будут аккуратными, а на разрезе отчетливо виден контраст между шоколадной основой и светлой творожной начинкой.
Шоколадный литой сырник готов - можно подавать в чай или кофе. Приятного аппетита!
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