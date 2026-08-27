Ленивый сырник с вау-эффектом: простой рецепт вкусного десерта на шоколадной основе

Шоколадный творожник без раскачки теста

Некоторые рецепты смотрятся сложными только до того момента, пока не начнешь их готовить. Этот - именно из таких.

Никакой раскачки теста, сложных манипуляций или горы грязной посуды. Шоколадное основание нужно просто замесить и вылить в форму, а творожную массу - перебить блендером до однородности.

В результате получается высокий и красивый творожник с насыщенным шоколадным низом и нежным творожным "облачком" сверху.

А главный бонус - подготовка занимает совсем немного времени.

Ингредиенты для шоколадного теста:

3 яйца,

100 г сахара,

150 г сметаны,

180 г муки,

30 г какао,

10 г разрыхлителя.

Ингредиенты для творожной массы:

1 кг кисломолочного творога,

3 яйца,

150 г сахара,

45 г кукурузного крахмала,

100 мл рафинированного масла,

щепотка ванилина или 1 пакетик ванильного сахара,

Форма: 26 см.

Все ингредиенты рекомендуем заранее извлечь из холодильника - они должны быть комнатной температуры.

Как приготовить шоколадный литой сырник?

Готовим шоколадное основание.

Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую пену. Взбивать нужно примерно 3-4 минуты.

Добавьте сметану и перемешайте. Затем всыпьте муку, какао и разрыхлитель.

Перемешайте миксером до однородности.

Готовое тесто должно быть достаточно жидким - таким, чтобы его можно было легко вылить в форму.

Делаем нежную творожную массу.

Кисломолочный творог, яйца, сахар, крахмал, растительное масло и ванилин сложите в высокую емкость.

Перебейте все погружным блендером до совершенно гладкой консистенции. Особенно важно хорошо измельчить творог, чтобы в готовом десерте не осталось комочков.

Формируем сырник.

Форму диаметром 26 см застелите пергаментом.

Вылейте на дно шоколадное тесто. Сверху аккуратно выложите ложкой творожную массу и разровняйте поверхность.

Слои не нужно перемешивать - во время выпечки они сформируют красивый двухслойный десерт.

Выпекаем

Поставьте творожник в разогретую до 170-175°C духовку. Выпекайте примерно 60-70 минут.

Ориентируйтесь на консистенцию: края готового творожника должны стать упругими, а середина может оставаться немного подвижной.

После завершения выпечки выключите духовку и оставьте сырник внутри примерно на 20 минут с приоткрытой дверцей.

Затем дайте десерту полностью остыть до комнатной температуры и поставьте в холодильник на 5-6 часов. Лучше оставить его на ночь.

Ингредиенты в стаканах и ложках

Если кухонных весов под рукой нет, то можно воспользоваться стаканом объемом 250 мл.

Для шоколадного теста:

3 яйца,

½ стакана сахара или 4 ст. л. с горкой,

5 полных ст. л. сметаны,

1 полный стакан муки,

1 ст. л. какао с большой горкой,

2 ч. л. разрыхлителя без горки,

Для творожной массы:

1 кг кисломолочного творога,

3 яйца,

¾ стакана сахара или 6 ст. л. с горкой,

3 ст. л. кукурузного крахмала с небольшой горкой,

чуть меньше ½ стакана масла,

1 пакетик ванильного сахара.

Как получить красивый творожник

Не спешите извлекать десерт из формы и нарезать его сразу после духовки.

Пока творожник горячий, его структура еще очень нежная.

Постепенное охлаждение, а затем несколько часов в холодильнике помогут творожной массе стабилизироваться. Тогда кусочки будут аккуратными, а на разрезе отчетливо виден контраст между шоколадной основой и светлой творожной начинкой.

Шоколадный литой сырник готов - можно подавать в чай или кофе. Приятного аппетита!