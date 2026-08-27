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Главная Вкусно Ленивый сырник с вау-эффектом: простой рецепт вкусного десерта на шоколадной основе
Вкусно 27 августа 2026, 09:17

Ленивый сырник с вау-эффектом: простой рецепт вкусного десерта на шоколадной основе

Выглядит так, будто над ним пришлось изрядно поработать, но большую часть работы за вас сделает блендер
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Нежный десерт с насыщенным шоколадным основанием и творожной начинкой (фото сгенерированное ИИ)
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Если хочется приготовить эффектный домашний десерт без длительного возения с тестом, этот рецепт точно следует взять на заметку. В нем сочетаются насыщенное шоколадное основание и нежная творожная масса, а сам процесс приготовления максимально прост.

Как приготовить нежный шоколадный сырник без раскачки теста - рассказывает Styler со ссылкой на фудблогерку Ирину Милинчук.

Шоколадный творожник без раскачки теста

Некоторые рецепты смотрятся сложными только до того момента, пока не начнешь их готовить. Этот - именно из таких.

Никакой раскачки теста, сложных манипуляций или горы грязной посуды. Шоколадное основание нужно просто замесить и вылить в форму, а творожную массу - перебить блендером до однородности.

В результате получается высокий и красивый творожник с насыщенным шоколадным низом и нежным творожным "облачком" сверху.

А главный бонус - подготовка занимает совсем немного времени.

Ингредиенты для шоколадного теста:

  • 3 яйца,
  • 100 г сахара,
  • 150 г сметаны,
  • 180 г муки,
  • 30 г какао,
  • 10 г разрыхлителя.

Ингредиенты для творожной массы:

  • 1 кг кисломолочного творога,
  • 3 яйца,
  • 150 г сахара,
  • 45 г кукурузного крахмала,
  • 100 мл рафинированного масла,
  • щепотка ванилина или 1 пакетик ванильного сахара,
  • Форма: 26 см.

Все ингредиенты рекомендуем заранее извлечь из холодильника - они должны быть комнатной температуры.

Как приготовить шоколадный литой сырник?

Готовим шоколадное основание.

Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую пену. Взбивать нужно примерно 3-4 минуты.

Добавьте сметану и перемешайте. Затем всыпьте муку, какао и разрыхлитель.

Перемешайте миксером до однородности.

Готовое тесто должно быть достаточно жидким - таким, чтобы его можно было легко вылить в форму.

Делаем нежную творожную массу.

Кисломолочный творог, яйца, сахар, крахмал, растительное масло и ванилин сложите в высокую емкость.

Перебейте все погружным блендером до совершенно гладкой консистенции. Особенно важно хорошо измельчить творог, чтобы в готовом десерте не осталось комочков.

Формируем сырник.

Форму диаметром 26 см застелите пергаментом.

Вылейте на дно шоколадное тесто. Сверху аккуратно выложите ложкой творожную массу и разровняйте поверхность.

Слои не нужно перемешивать - во время выпечки они сформируют красивый двухслойный десерт.

Выпекаем

Поставьте творожник в разогретую до 170-175°C духовку. Выпекайте примерно 60-70 минут.

Ориентируйтесь на консистенцию: края готового творожника должны стать упругими, а середина может оставаться немного подвижной.

После завершения выпечки выключите духовку и оставьте сырник внутри примерно на 20 минут с приоткрытой дверцей.

Затем дайте десерту полностью остыть до комнатной температуры и поставьте в холодильник на 5-6 часов. Лучше оставить его на ночь.

Ингредиенты в стаканах и ложках

Если кухонных весов под рукой нет, то можно воспользоваться стаканом объемом 250 мл.

Для шоколадного теста:

  • 3 яйца,
  • ½ стакана сахара или 4 ст. л. с горкой,
  • 5 полных ст. л. сметаны,
  • 1 полный стакан муки,
  • 1 ст. л. какао с большой горкой,
  • 2 ч. л. разрыхлителя без горки,

Для творожной массы:

  • 1 кг кисломолочного творога,
  • 3 яйца,
  • ¾ стакана сахара или 6 ст. л. с горкой,
  • 3 ст. л. кукурузного крахмала с небольшой горкой,
  • чуть меньше ½ стакана масла,
  • 1 пакетик ванильного сахара.

Как получить красивый творожник

Не спешите извлекать десерт из формы и нарезать его сразу после духовки.

Пока творожник горячий, его структура еще очень нежная.

Постепенное охлаждение, а затем несколько часов в холодильнике помогут творожной массе стабилизироваться. Тогда кусочки будут аккуратными, а на разрезе отчетливо виден контраст между шоколадной основой и светлой творожной начинкой.

Шоколадный литой сырник готов - можно подавать в чай или кофе. Приятного аппетита!

Раньше мы делились секретом, который поможет сделать идеальные домашние кексы - благодаря этим советам десерт получится пышным и не "забитым".

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