Лінивий сирник із вау-ефектом: простий рецепт смачного десерту на шоколадній основі

Шоколадний сирник без розкачування тіста

Деякі рецепти виглядають складними лише до того моменту, поки не почнеш їх готувати. Цей - саме з таких.

Ніякого розкачування тіста, складних маніпуляцій чи гори брудного посуду. Шоколадну основу потрібно просто замісити та вилити у форму, а сирну масу - перебити блендером до однорідності.

У результаті виходить високий і красивий сирник із насиченим шоколадним низом та ніжною сирною "хмаринкою" зверху.

А головний бонус - підготовка займає зовсім небагато часу.

Інгредієнти для шоколадного тіста:

3 яйця,

100 г цукру,

150 г сметани,

180 г борошна,

30 г какао,

10 г розпушувача.

Інгредієнти для сирної маси:

1 кг кисломолочного сиру,

3 яйця,

150 г цукру,

45 г кукурудзяного крохмалю,

100 мл рафінованої олії,

дрібка ваніліну або 1 пакетик ванільного цукру,

Форма: 26 см.

Усі інгредієнти рекомендуємо заздалегідь дістати з холодильника - вони мають бути кімнатної температури.

Як приготувати шоколадний литий сирник

Готуємо шоколадну основу.

Яйця збийте з цукром у пишну світлу піну. Збивати потрібно приблизно 3-4 хвилини.

Додайте сметану та перемішайте. Потім всипте борошно, какао і розпушувач.

Перемішайте міксером до однорідності.

Готове тісто має бути достатньо рідким - таким, щоб його можна було легко вилити у форму.

Робимо ніжну сирну масу.

Кисломолочний сир, яйця, цукор, крохмаль, олію та ванілін складіть у високу ємність.

Перебийте все занурювальним блендером до абсолютно гладкої консистенції. Особливо важливо добре подрібнити сир, щоб у готовому десерті не залишилося грудочок.

Формуємо сирник.

Форму діаметром 26 см застеліть пергаментом.

Вилийте на дно шоколадне тісто. Зверху акуратно викладіть ложкою сирну масу та розрівняйте поверхню.

Шари не потрібно перемішувати - під час випікання вони сформують красивий двошаровий десерт.

Випікаємо

Поставте сирник у розігріту до 170–175 °C духовку. Випікайте приблизно 60–70 хвилин.

Орієнтуйтеся на консистенцію: краї готового сирника мають стати пружними, а середина може залишатися трохи рухомою.

Після завершення випікання вимкніть духовку та залиште сирник усередині приблизно на 20 хвилин із привідчиненими дверцятами.

Потім дайте десерту повністю охолонути до кімнатної температури та поставте в холодильник на 5–6 годин. Найкраще залишити його на ніч.

Інгредієнти у склянках та ложках

Якщо кухонних ваг під рукою немає, можна скористатися склянкою об'ємом 250 мл.

Для шоколадного тіста:

3 яйця,

½ склянки цукру або 4 ст. л. з гіркою,

5 повних ст. л. сметани,

1 повна склянка борошна,

1 ст. л. какао з великою гіркою,

2 ч. л. розпушувача без гірки,

Для сирної маси:

1 кг кисломолочного сиру,

3 яйця,

¾ склянки цукру або 6 ст. л. з гіркою,

3 ст. л. кукурудзяного крохмалю з невеликою гіркою,

трохи менше ½ склянки олії,

1 пакетик ванільного цукру.

Як отримати красивий сирник

Не поспішайте діставати десерт із форми та нарізати його одразу після духовки.

Поки сирник гарячий, його структура ще дуже ніжна.

Поступове охолодження, а потім кілька годин у холодильнику допоможуть сирній масі стабілізуватися. Тоді шматочки будуть акуратними, а на розрізі чітко видно контраст між шоколадною основою та світлою сирною начинкою.

Шоколадний литий сирник готовий - можна подавати до чаю або кави. Смачного!