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Главная Вкусно Маринованный лук за 10 минут: отлично подойдет к мясным блюдам, салатам и даже шашлыку
Вкусно 01 сентября 2026, 17:42

Маринованный лук за 10 минут: отлично подойдет к мясным блюдам, салатам и даже шашлыку

Такое ароматное и вкусное приложение пригодится как для любого домашнего блюда, так и пикника
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Маринованный лук - простая закуска к мясу и шашлыку (фото: magnific.com)
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Маринованный лук прекрасно дополняет мясные блюда, шашлык, салаты и даже обычный картофель. Ее не нужно готовить заранее - достаточно нескольких простых ингредиентов и всего 10 минут.

Styler делится простым рецептом маринованного лука, который получается хрустящим, ароматным и в меру кислым.

Ингредиенты

Для этого рецепта понадобятся простые продукты, которые точно найдутся на кухне. Обратите внимание, что количество уксуса и сахара можно немного изменять в зависимости от того, насколько кислый или сладкий лук вы любите.

  • 2 средние луковицы,
  • 100 мл воды,
  • 50 мл уксуса 9%,
  • 1 ч. л. сахара,
  • ½ ч. л. соли,
  • несколько горошин черного перца,
  • 1 лавровый лист - по желанию.

Приготовление - простой алгоритм

Подготовьте лук.

Очистите луковицы и нарежьте тонкими полукольцами. Чем тоньше нарезать лук, тем быстрее он промаринуется.

Приготовление маринованного лука (фото: magnific.com)

Сделайте маринад.

В миске смешайте воду, уксус, сахар и соль. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.

Добавьте специи.

Положите в маринад несколько горошин черного перца и лавровый лист.

Замаринуйте лук.

Переложите нарезанный лук в маринад и перемешайте хорошо. Оставьте примерно на 10 минут.

Подавайте к столу.

Готовый лук можно сразу подавать в мясо, шашлык, картофель или добавлять в салаты.

Совет: если лук очень острый, перед маринованием залейте его кипятком на 60 секунд, а затем слейте воду. После этого вкус станет более мягким, но лук останется хрустящим.

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