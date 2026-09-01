Маринованный лук за 10 минут: отлично подойдет к мясным блюдам, салатам и даже шашлыку

Ингредиенты

Для этого рецепта понадобятся простые продукты, которые точно найдутся на кухне. Обратите внимание, что количество уксуса и сахара можно немного изменять в зависимости от того, насколько кислый или сладкий лук вы любите.

2 средние луковицы,

100 мл воды,

50 мл уксуса 9%,

1 ч. л. сахара,

½ ч. л. соли,

несколько горошин черного перца,

1 лавровый лист - по желанию.

Приготовление - простой алгоритм

Подготовьте лук.

Очистите луковицы и нарежьте тонкими полукольцами. Чем тоньше нарезать лук, тем быстрее он промаринуется.

Приготовление маринованного лука (фото: magnific.com)

Сделайте маринад.

В миске смешайте воду, уксус, сахар и соль. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.

Добавьте специи.

Положите в маринад несколько горошин черного перца и лавровый лист.

Замаринуйте лук.

Переложите нарезанный лук в маринад и перемешайте хорошо. Оставьте примерно на 10 минут.

Подавайте к столу.

Готовый лук можно сразу подавать в мясо, шашлык, картофель или добавлять в салаты.

Совет: если лук очень острый, перед маринованием залейте его кипятком на 60 секунд, а затем слейте воду. После этого вкус станет более мягким, но лук останется хрустящим.