Маринована цибуля за 10 хвилин: чудово підійде до м’ясних страв, салатів і навіть шашлику

Інгредієнти

Для цього рецепта знадобляться прості продукти, які точно знайдуться на кухні. Зверніть також увагу, що кількість оцту та цукру можна трохи змінювати залежно від того, наскільки кислу або солодку цибулю ви любите.

2 середні цибулини,

100 мл води,

50 мл оцту 9%,

1 ч. л. цукру,

½ ч. л. солі,

кілька горошин чорного перцю,

1 лавровий лист - за бажанням.

Приготування - простий алгоритм

Підготуйте цибулю.

Очистіть цибулини та наріжте тонкими півкільцями. Чим тонше нарізати цибулю, тим швидше вона промаринується.

Приготування маринованої цибулі (фото: magnific.com)

Зробіть маринад.

У мисці змішайте воду, оцет, цукор і сіль. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.

Додайте спеції.

Покладіть у маринад кілька горошин чорного перцю та лавровий лист.

Замаринуйте цибулю.

Перекладіть нарізану цибулю в маринад і добре перемішайте. Залиште приблизно на 10 хвилин.

Подавайте до столу.

Готову цибулю можна одразу подавати до м'яса, шашлику, картоплі або додавати до салатів.

Порада: якщо цибуля дуже гостра, перед маринуванням залийте її окропом на 60 секунд, а потім злийте воду. Після цього смак стане м'якшим, але цибуля залишиться хрусткою.