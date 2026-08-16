rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Блинчики с орешками и сгущенкой: быстрый сладкий рецепт к Ореховому Спасу
Вкусно 16 августа 2026, 07:24

Блинчики с орешками и сгущенкой: быстрый сладкий рецепт к Ореховому Спасу

Простой десерт, который можно приготовить к праздничному столу и не только
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Блинчики с грецкими орехами и сгущенкой (изображение сгенерировано ИИ)
Поделиться:

Грецкие орехи недаром стали одним из символов Орехового Спаса - их можно добавить не только в праздничную корзину, но и использовать для десерта. Один из простых вариантов - тонкие блинчики с орехово-сгущенной начинкой.

Styler пошагово объяснит, как сделать тонкие блинчики и дополнить их простой ореховой начинкой со сгущенкой.

Что из продуктов нужно подготовить

Для блинчиков:

  • молоко,
  • мука,
  • яйца,
  • сахар,
  • щепотка соли,
  • растительное масло.

Для начинки:

  • грецкие орехи,
  • сгущенное молоко - обычное или вареное - которое вам больше нравится.

Как приготовить ореховые блины

Замесите тесто

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко и постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая, чтобы в тесте не осталось комочков.

Влейте немного растительного масла и еще раз хорошо перемешайте.

Пожарьте блинчики

Разогрейте сковороду и жарьте тонкие блинчики с обеих сторон до готовности.

Готовые блины сложите один на один, чтобы они оставались мягкими.

Подготовьте начинку

Грецкие орехи измельчите. Смешайте их со сгущенкой до однородной ореховой начинки.

Заверните блинчики

На каждый блинчик выложите немного начинки. Сверните конвертиком или трубочкой.

По желанию готовые блинчики можно украсить измельченными орехами.

Такой десерт хорошо подойдет к чаю или кофе и станет простым сладким дополнением к столу Орехового Спаса. Приятного аппетита!

Напомним, как раньше мы делились простым рецептом рыхлых оладий, которые не опадают даже, когда становятся холодными.

ореховый спас Блинчики Орехи
Читайте также Таро-гороскоп на 16 августа: кому обещают удачу, а кому советуют притормозить 16 августа 2026, 06:02 Время действовать, а не ждать: какие знаки Зодиака получат все и сразу до конца недели 15 августа 2026, 20:02 "Не знала, доживу ли до утра": украинская "Королева красоты" показала, где прячется от российских атак 15 августа 2026, 19:14 Найди скрытое число и проверь свое "острое" зрение: сложный оптический тест 15 августа 2026, 18:35 Украинский дедушка вырастил настоящего помидора-великана: его цена ошарашила сеть 15 августа 2026, 17:41
Больше интересного
Вкусно Приготовьте этот пикантный салат к Ореховому Спасу: баклажаны, томаты и ореховая паста 15 августа 2026, 16:57
Полезное Не тратьте деньги на мульчу: 5 бюджетных вариантов для огорода и как правильно их использовать 15 августа 2026, 16:03
Тренды Домашний SPA без дорогого салона: как устроить вечер ухода за 200 гривен 15 августа 2026, 15:17
Гороскопы Эти женщины обречены на богатство: 5 имен, работающих как магнит для денег 15 августа 2026, 14:36
Люди Эту "Зайку" обожали все: куда исчезла Юля Бельченко из "Холостяка" и как сложилась ее жизнь после шоу 15 августа 2026, 13:47