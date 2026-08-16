Млинці з горішками та згущеним молоком: швидкий солодкий рецепт до Горіхового Спасу

Що з продуктів потрібно підготувати

Для налисників:

молоко,

борошно,

яйця,

цукор,

дрібка солі,

олія.

Для начинки:

волоські горіхи,

згущене молоко - звичайне або варене - яке вам більше подобається.

Як приготувати горіхові млинці

Замісіть тісто

Яйця збийте з цукром і дрібкою солі. Додайте молоко та поступово всипайте борошно, постійно перемішуючи, щоб у тісті не залишилося грудочок.

Влийте трохи олії та ще раз добре перемішайте.

Посмажте налисники

Розігрійте сковороду та смажте тонкі налисники з обох боків до готовності.

Готові млинці складіть один на один, щоб вони залишалися м'якими.

Підготуйте начинку

Волоські горіхи подрібніть. Змішайте їх зі згущеним молоком до однорідної горіхової начинки.

Загорніть налисники

На кожен налисник викладіть трохи начинки. Згорніть конвертиком або трубочкою.

За бажанням готові налисники можна прикрасити подрібненими горіхами.

Такий десерт добре підійде до чаю або кави та стане простим солодким доповненням до столу на Горіховий Спас. Смачного!