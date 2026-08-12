Основа для соусов и борща: проверенный рецепт помидоров в собственном соке

Пропорции и ингредиенты

Для этого рецепта вам понадобятся два вида томатов: мелкие и упругие для закладки целиком в банки (лучше всего подойдет сорт "сливка") и сочные плоды для приготовления заливки.

Состав томатного сока (расчет на 1 килограмм перемолотых помидоров):

соль -1,5 столовой ложки;

сахар - 1 столовая ложка.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1

Подготовка целых томатов. Тщательно вымойте мелкие помидоры. На верхушке каждого плода сделайте аккуратный крестообразный надрез ножом. Сложите овощи в глубокую емкость и залейте крутым кипятком ровно на 10 минут. После этого слейте воду и осторожно снимите с помидоров кожицу - после кипятка она отойдет очень легко. Очищенные томаты максимально плотно выложите в предварительно вымытые банки.

Шаг 2

Приготовление сока. Другую часть помидоров измельчите с помощью мясорубки, блендера или соковыжималки. Перелейте получившуюся массу в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Когда сок закипит, добавьте соль и сахар в соответствии с весом вашего томатного пюре. Проварить заливку на среднем огне в течение 10 минут.

Шаг 3

Заливка и стерилизация. Горячим кипящим соком залейте очищенные помидоры в банках до самого верха и просто прикройте их крышками. Поставьте банки в широкую кастрюлю с теплой водой. Стерилизовать заготовки нужно ровно 15 минут с момента активного закипания воды в кастрюле.

Шаг 4

Заключительный этап. Осторожно достаньте банки из кипятка и сразу же их герметично закатайте. Переверните консервацию вверх дном, тщательно закутайте теплым одеялом или пледом и оставьте в таком виде до полного охлаждения. После этого спрячьте банки в прохладное место для длительного хранения.