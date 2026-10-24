Паста с сердечками и грибами: фирменный рецепт редактора Styler (фото)
Для этой пасты я сначала обжарила сердечки с грибами, а потом тушила их в сметане. Готовое блюдо дополнило помидорами и сладковатым соусом.
Своим рецептом делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 2 порции:
- паста в сухом виде - 100 г;
- куриные сердечки (очищенные) - 300 г;
- шампиньоны - 200 г;
- сметана 20% - 150 г;
- твердый сыр - 40 г;
- помидоры черри - 100 г;
- соус терияки - примерно 1 ст. л.;
- масло -1 ст. л.;
- вода для соуса - 100 мл;
- соль и черный перец - по вкусу.
Ориентировочное время приготовления: 55 минут.
Как приготовить пасту с сердечками
1. Подготовить сердечки и грибы
Срежьте из сердечек лишний жир и остатки сосудов в верхней части. Разрежьте вдоль пополам, удалите сгустки крови, если они есть, и обсушите бумажными полотенцами.
Шампиньоны очистите от загрязнений, промойте и просушите. Нарежьте кусочками.
2. Обжарить сердечки с грибами
Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Выложите сердечки и обжаривайте примерно 8-10 минут, периодически помешивая. Излишняя жидкость должна испариться, а поверхность - немного подрумяниться.
Добавьте шампиньоны и готовьте еще примерно 5-7 минут. Если грибы выделили много воды, дайте ей испариться. Немного посолите и поперчите.
3. Протушить в сметане
Для соуса я использовала сметану. Смешайте ее с водой, добавьте в сердечки с грибами и перемешайте. Убавьте огонь и тушите под крышкой примерно 15-20 минут, не допуская бурного кипения.
Проверьте мягкость сердечек. При необходимости готовьте подольше, подливая немного воды, если соус слишком загустеет.
Готовность проверяйте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov температура внутри птицы и ее субпродуктов должна достичь не менее 74 градусов.
4. Отварить пасту
Вы можете взять любую пасту, которая вам нравится. Я выбрала фарфале (бабочки).
Когда сердечки уже почти готовы, отварите макароны в подсоленной воде. Примерно это займет 10 минут, но точное время сверяйте с инструкцией на упаковке.
Перед сливкой оставьте несколько столовых ложек воды от варки: она пригодится, если соус будет очень густым.
5. Соединить пасту с соусом
По желанию добавьте к сердечкам с грибами мелко натертый творог. Перемешивайте на слабом огне примерно 1-2 минуты, пока он расплавится.
Выложите в сковороду отварную пасту и перемешайте. Если нужно, добавьте немного воды от варки. Попробуйте перед тем, как досолить: сыр уже содержит соль.
6. Добавить помидоры и терияки
Помидоры черри помойте и разрежьте пополам. Разложите горячую пасту по тарелкам и добавьте помидоры.
Сверху я полила блюдо небольшим количеством териака. Добавляйте его понемногу, чтобы сладковатый вкус не перебил сметанный соус. Подавайте сразу.
Содержит молочные продукты и пшеницу (глютен). Терияки обычно содержит сою и может содержать пшеницу, а паста - яйца. Проверяйте склад на упаковке
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