Паста з сердечками та грибами: фірмовий рецепт редакторки Styler (фото)
Для цієї пасти я спочатку обсмажила сердечка з грибами, а потім тушкувала їх у сметані. Готову страву доповнила помідорами та солодкуватим соусом.
Своїм рецептом ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти на 2 порції:
- паста у сухому вигляді - 100 г;
- курячі сердечка (очищені) - 300 г;
- печериці - 200 г;
- сметана 20% - 150 г;
- твердий сир - 40 г;
- помідори чері - 100 г;
- соус теріякі - приблизно 1 ст. л.;
- олія - 1 ст. л.;
- вода для соусу - 100 мл;
- сіль і чорний перець - до смаку.
Орієнтовний час приготування: 55 хвилин.
Як приготувати пасту з сердечками
1. Підготувати сердечка та гриби
Зріжте із сердечок зайвий жир і залишки судин у верхній частині. Розріжте вздовж навпіл, видаліть згустки крові, якщо вони є, та обсушіть паперовими рушниками.
Печериці очистіть від забруднень, промийте та просушіть. Наріжте шматочками.
2. Обсмажити сердечка з грибами
Розігрійте олію у пательні на середньому вогні. Викладіть сердечка та обсмажуйте приблизно 8-10 хвилин, періодично помішуючи. Зайва рідина має випаруватися, а поверхня - трохи підрум'янитися.
Додайте печериці та готуйте ще приблизно 5-7 хвилин. Якщо гриби виділили багато рідини, дайте їй випаруватися. Трохи посоліть і поперчіть.
3. Протушкувати у сметані
Для соусу я використала сметану. Змішайте її з водою, додайте до сердечок із грибами та перемішайте. Зменште вогонь і тушкуйте під кришкою приблизно 15-20 хвилин, не допускаючи бурхливого кипіння.
Перевірте м'якість сердечок. За потреби готуйте довше, підливаючи трохи води, якщо соус надто загусне.
Готовність перевіряйте кухонним термометром: за рекомендаціями FoodSafety.gov, температура всередині птиці та її субпродуктів має сягнути щонайменше 74 градусів.
4. Відварити пасту
Можете взяти будь-яку пасту, яка вам подобається. Я обрала фарфале (метелики).
Коли сердечка вже майже готові, відваріть макарони у підсоленій воді. Орієнтовно це займе 10 хвилин, але точний час звіряйте з інструкцією на пакованні.
Перед зливанням залиште кілька столових ложок води від варіння: вона знадобиться, якщо соус буде надто густим.
5. Поєднати пасту із соусом
За бажанням додайте до сердечок із грибами дрібно натертий сир. Перемішуйте на слабкому вогні приблизно 1-2 хвилини, доки він розплавиться.
Викладіть у пательню відварену пасту та перемішайте. Якщо потрібно, додайте трохи води від варіння. Скуштуйте перед тим, як досолювати: сир уже містить сіль.
6. Додати помідори та теріякі
Помідори чері помийте та розріжте навпіл. Розкладіть гарячу пасту по тарілках і додайте помідори.
Зверху я полила страву невеликою кількістю теріякі. Додавайте його потроху, щоб солодкуватий смак не перебив сметанний соус. Подавайте одразу.
Містить молочні продукти та пшеницю (глютен). Теріякі зазвичай містить сою і може містити пшеницю, а паста - яйця. Перевіряйте склад на пакованні
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