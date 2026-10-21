Клубничный чизкейк без выпечки: как приготовить нежный десерт с ягодным желе

Как приготовить клубничный чизкейк

Для этого десерта я выбрала три слоя: основу из измельченного печенья, сливочную начинку и клубнику в желе.

В отличие от классического чизкейка, выпекаемого в духовке, этот вариант застывает в холодильнике благодаря желатину.

Самое важное - не спешить со следующими слоями. Если вылить теплое желе на мягкую сливочную начинку, они могут частично смешаться, а поверхность десерта потеряет аккуратный вид.

Для приготовления подойдет разъемная форма диаметром примерно 22 см. Ее дно желательно застелить пергаментом, а бока - пленкой, чтобы готовый чизкейк было легче вынуть.

На активное приготовление уходит примерно 40-50 минут. Дополнительно понадобится не менее 5-6 часов для охлаждения и застывания слоев.

Домашний клубничный чизкейк (фото: Остапова Анастасия)

Ингредиенты для клубничного чизкейка

Для основания:

песочное печенье - 250 г

сливочное масло - 100 г

Для сливочного слоя:

крем-сыр - 500 г

сливки 30-33% - 200 мл

сахарная пудра - 100 г

желатин - 15 г

холодная вода - 75 мл

ванильный сахар - 10 г

Для клубничного слоя:

свежая клубника - 400 г

клубничное желе в порошке - 2 упаковки по 70-80 г

вода - согласно инструкции на упаковке желе

Из этого количества ингредиентов выходит примерно 10-12 порций.

Как приготовить основу для чизкейка

Сначала я измельчила песочное печенье до состояния мелкой крошки. Для этого можно использовать блендер или положить печенье в плотный пакет и пройтись по нему скалкой.

Сливочное масло растопило и оставило на несколько минут, чтобы оно немного остыло. После этого смешала крошку с маслом. Масса должна напоминать влажный песок и держаться вместе, если сжать ее пальцами.

Выложила смесь на дно разъемной формы и равномерно утрамбовала ложкой или дном стакана.

Основание поставила в холодильник примерно на 20-30 минут, чтобы масло застыло, а лепешка стала плотнее.

Как сделать нежный сливочный слой

Сначала я залила 15 г желатина 75 мл холодной воды и оставила набухать на 10-15 минут.

В отдельной миске смешала крем-сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородной консистенции. Холодные сливки сбили миксером до мягких пиков. Важно не перебить их, чтобы масса не стала зернистой.

После этого осторожно соединила сливки с крем-сыром, перемешивая лопаткой.

Набухший желатин нагрела до полного растворения, не доводя до кипения. Чтобы желатин равномерно распределился, сначала добавила несколько ложек сливочной массы и быстро перемешала.

Затем влила полученную смесь в оставшийся крем и тщательно соединила все ингредиенты. Готовую начинку выложила на охлажденное основание из печенья и разровняла поверхность.

Поставила форму в холодильник примерно на 2-3 часа, пока сливочный слой не стал достаточно плотным.

Как приготовить клубничный слой из желе.

Клубнику я промыла под проточной водой, удалила плодоножки и обсушила бумажными полотенцами. Большие ягоды разрезала пополам, а мелкие оставила целиком.

Когда сливочный слой застыл, разложила клубнику по всей поверхности чизкейки, чередуя целые ягоды и половинки, чтобы десерт красиво выглядел в разрезе.

Отдельно приготовила клубничное желе. Для этого вскипятила 700 мл воды, сняла ее с огня и всыпала две упаковки клубничного желе по 70-80 г. Тщательно перемешивала в течение 2-3 минут, пока полностью не растворился порошок.

Для более плотной консистенции использовала 700 мл воды вместо 1 литра, предусмотренного для двух стандартных упаковок желе по 500 мл каждая. Благодаря этому ягодный слой лучше держит форму во время нарезки.

После растворения порошка оставило желе охлаждаться примерно на 30-40 минут, периодически помешивая. Оно должно было остыть до комнатной температуры, но оставаться жидким.

Сначала осторожно налила на клубнику небольшое количество желе, чтобы частично покрыть ягоды, и поставила чизкейк в холодильник примерно на 15-20 минут. Это помогает зафиксировать клубнику, чтобы она не всплывала во время добавления остальной жидкости.

Когда первый слой начал застывать, медленно долила остальное охлажденное желе, равномерно распределив его по поверхности.

Сколько должен застывать чизкейк в холодильнике

После добавления последнего слоя я оставила чизкейк в холодильнике как минимум на 3-4 часа. Перед тем как снимать форму, проверила, полностью ли застыло желе.

Чтобы аккуратно нарезать чизкейк, использовала острый нож, смоченный в теплой воде и вытертый досуха. После каждого разреза лезвие желательно очищать, чтобы сливочный слой оставался ровным.

Как хранить домашний чизкейк с клубникой

Поскольку десерт содержит крем-сыр, сливки и свежие ягоды, его не следует надолго оставлять при комнатной температуре.

По рекомендациям FoodSafety.gov, холодильник нужно поддерживать при температуре не выше 4 градусов. Для скоропортящихся продуктов также действует правило двух часов: их не следует оставлять без охлаждения дольше этого времени.

Домашний чизкейк со свежей клубникой лучше хранить в закрытом контейнере в холодильнике и употребить в течение 2-3 дней, ориентируясь на свежесть использованных продуктов.

Обратите внимание на аллергены. Десерт содержит молочные продукты, печенье может содержать пшеницу, яйца и сою. Перед подготовкой проверьте состав всех ингредиентов, особенно готового желе.