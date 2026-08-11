Повидло, которое можно резать ножом: этот рецепт яблочной вкуснятины вас удивит
Яблочное повидло - одна из самых популярных домашних заготовок на зиму, но сделать его действительно густым удается не всегда. Этот рецепт поможет получить однородную массу с насыщенным яблочным вкусом.
Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Виты Лавренчук рассказывает, как приготовить повидло, которое не растекается и легко намазывается на хлеб.
Ингредиенты
Для приготовления яблочного повидла понадобятся:
- 1 кг яблок (подходят Белый налив, Антоновка или другие сорта)
- 750 г сахара
- 70 мл воды.
Яблоки по желанию можно не очищать от кожуры. В таком случае после варки массу нужно будет дополнительно перетереть через сито, чтобы повидло получилось однородным.
Как приготовить яблочное повидло
1. Подготовьте яблоки
Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте фрукты кусочками.
Если вы используете яблоки без очистки, просто хорошо вымойте и удалите сердцевину.
2. Добавьте сахар и воду
Переложите яблоки в кастрюлю, засыпьте сахаром и влейте 70 мл воды. Перемешайте и поставьте в средний огонь.
Варите примерно 5-7 минут, пока яблоки хорошо не размякнут и не начнут развариваться.
3. Перебейте яблоки
Горячие яблоки перебейте блендером до однородной консистенции. Можно использовать как стационарный, так и погружной блендер.
После этого верните яблочную массу в кастрюлю.
4. Проварите повидло
Для приготовления лучше взять кастрюлю с толстым дном - так масса меньше рискует пригореть.
Варите повидло еще примерно 20 минут, регулярно помешивая.
После этого снова перебейте массу блендером до максимально гладкой консистенции.
5. Доварите
Верните повидло на плиту и проварите еще 20 минут. Не забывайте регулярно помешивать, особенно в конце готовки.
Именно благодаря такому поэтапному увариванию масса становится густой и плотной.
Как хранить яблочное повидло
Готовое повидло можно разложить в чистые, сухие и стерильные банки.
Если планируете закрывать банки крышками, дайте повидлу полностью остыть перед этим, чтобы внутри не образовался конденсат.
Для быстрого использования повидло можно переложить в чистый контейнер и хранить в холодильнике.
Маленький секрет
Если хотите получить максимально гладкое повидло, после варки его можно дополнительно перетереть через сито. Особенно это актуально, если яблоки готовились с кожурой.
В результате получается густое ароматное яблочное повидло, хорошо держащее форму. Его можно подавать к чаю, использовать для выпечки, блинов или просто намазывать на хлеб.
Раньше Styler делился вкусным рецептом яблочного пирога, который пекли наши бабушки.