Повидло, которое можно резать ножом: этот рецепт яблочной вкуснятины вас удивит

Ингредиенты

Для приготовления яблочного повидла понадобятся:

1 кг яблок (подходят Белый налив, Антоновка или другие сорта)

750 г сахара

70 мл воды.

Яблоки по желанию можно не очищать от кожуры. В таком случае после варки массу нужно будет дополнительно перетереть через сито, чтобы повидло получилось однородным.

Как приготовить яблочное повидло

1. Подготовьте яблоки

Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте фрукты кусочками.

Если вы используете яблоки без очистки, просто хорошо вымойте и удалите сердцевину.

2. Добавьте сахар и воду

Переложите яблоки в кастрюлю, засыпьте сахаром и влейте 70 мл воды. Перемешайте и поставьте в средний огонь.

Варите примерно 5-7 минут, пока яблоки хорошо не размякнут и не начнут развариваться.

3. Перебейте яблоки

Горячие яблоки перебейте блендером до однородной консистенции. Можно использовать как стационарный, так и погружной блендер.

После этого верните яблочную массу в кастрюлю.

4. Проварите повидло

Для приготовления лучше взять кастрюлю с толстым дном - так масса меньше рискует пригореть.

Варите повидло еще примерно 20 минут, регулярно помешивая.

После этого снова перебейте массу блендером до максимально гладкой консистенции.

5. Доварите

Верните повидло на плиту и проварите еще 20 минут. Не забывайте регулярно помешивать, особенно в конце готовки.

Именно благодаря такому поэтапному увариванию масса становится густой и плотной.

Как хранить яблочное повидло

Готовое повидло можно разложить в чистые, сухие и стерильные банки.

Если планируете закрывать банки крышками, дайте повидлу полностью остыть перед этим, чтобы внутри не образовался конденсат.

Для быстрого использования повидло можно переложить в чистый контейнер и хранить в холодильнике.

Маленький секрет

Если хотите получить максимально гладкое повидло, после варки его можно дополнительно перетереть через сито. Особенно это актуально, если яблоки готовились с кожурой.

В результате получается густое ароматное яблочное повидло, хорошо держащее форму. Его можно подавать к чаю, использовать для выпечки, блинов или просто намазывать на хлеб.