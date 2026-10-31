Салат с курицей, запеченными грибами и огурцами: пошаговый рецепт (фото)

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе - 250 г;

королевские шампиньоны - 250 г;

маринованные огурцы - 250 г;

яйца - 2 шт.;

молоко 2,5% - 1 ст. л.;

черные маслины без косточек - 50 г;

кунжут - 2 ст. л.;

соевый соус - 3 ст. л;

чеснок - 3 зубчика;

масло - 2 ч. л.;

соль - по вкусу.

Для заправки:

сметана 10% - 100 г;

соевый соус - 2 ст. л.

Примерное время приготовления: 40 минут.

Как приготовить салат с курицей и грибами

1. Замариновать шампиньоны

Для салата я выбрала королевские шампиньоны. Они обладают отчетливым грибным ароматом и хорошо сочетаются с другими ингредиентами.

Грибы очистите от загрязнений, промойте и обсушите. Разрежьте пополам.

Чеснок натрите на мелкой терке и смешайте с соевым соусом. Добавьте маринад в шампиньоны, тщательно перемешайте и оставьте примерно на 10 минут.

Шампиньоны в маринаде из соевого соуса и чеснока перед запеканием (фото: Юлия Люшнева)

2. Запечь грибы

Замаринованные шампиньоны переложите в корзину мультипечки одним слоем.

Запекайте при температуре 180 градусов примерно 12 минут. За это время грибы должны стать мягкими и слегка подрумяниться.

После приготовления оставьте остыть.

3. Приготовить курицу

Куриное филе обсушите, слегка смажьте растительным маслом и посолите по вкусу.

Выложите мясо в мультипечку и запекайте при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут. Время зависит от толщины филе и особенностей прибора.

Готовность проверяйте кухонным термометром. По рекомендациям FoodSafety .gov температура внутри курятины должна достичь не менее 74 градусов.

Дайте готовому филе немного остыть, после чего нарежьте небольшими кусочками.

4. Сделать нежный омлет

Также я решила использовать в салате омлет, нарезанный полосками.

Для этого разбейте два яйца в миску, добавьте немного молока, щепотку соли и взбейте вилкой до однородности.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и вылейте яичную смесь. Готовьте на небольшом огне до полной готовности.

Дайте омлету остыть, сверните рулетиком и нарежьте полосками.

5. Подготовить другие ингредиенты

Маринованные огурцы нарежьте небольшими кусочками. Если они очень сочные, слегка обсушите их бумажным полотенцем.

Черные маслины без косточек нарежьте колечками.

Кунжут высыпьте на сухую сковороду и поджаривайте примерно 1-2 минуты на небольшом огне, постоянно помешивая. Семена должны слегка подрумяниться и стать ароматными.

6. Приготовить заправку

Для заправки выбрала простое сочетание сметаны 10% и соевого соуса.

Смешайте ингредиенты до однородности. Соевый соус добавляйте постепенно, регулируя соленость по вкусу.

Благодаря сметане заправка получается нежной, а соевый соус придает ей более насыщенный вкус.

7. Собрать салат

В большую миску выложите нарезанную курицу, запеченные шампиньоны, омлет, маринованные огурцы и маслины.

Добавьте заправку и посыпьте поджаренным кунжутом.

Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы соус равномерно распределился.

Особенно мне понравилось сочетание запеченных грибов с чесноком и кисловатых маринованных огурцов. Нежный омлет смягчает вкус салата, а маслины и кунжут придают ему новые оттенки.

Домашний салат с курицей, грибами, омлетом и маринованными огурцами перед перемешиванием (фото: Юлия Люшнева)

Содержит яйца, молочные продукты, сою и кунжут. В зависимости от состава соевого соуса может содержать пшеницу (глютен).