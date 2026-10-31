Салат із куркою, запеченими грибами та маринованими огірками: покроковий рецепт (фото)

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе - 250 г;

королівські печериці - 250 г;

мариновані огірки - 250 г;

яйця - 2 шт.;

молоко 2,5% - 1 ст. л.;

чорні маслини без кісточок - 50 г;

кунжут - 2 ст. л.;

соєвий соус - 3 ст. л;

часник - 3 зубчики;

олія - 2 ч. л.;

сіль - до смаку.

Для заправки:

сметана 10% - 100 г;

соєвий соус - 2 ст. л.

Орієнтовний час приготування: 40 хвилин.

Як приготувати салат із куркою та грибами

1. Замаринувати печериці

Для салату я обрала королівські печериці. Вони мають виразний грибний аромат і добре поєднуються з іншими інгредієнтами.

Гриби очистіть від забруднень, промийте та обсушіть. Розріжте навпіл.

Часник натріть на дрібній тертці та змішайте із соєвим соусом. Додайте маринад до печериць, ретельно перемішайте та залиште приблизно на 10 хвилин.

Печериці в маринаді із соєвого соусу та часнику перед запіканням (фото: Юлія Люшньова)

2. Запекти гриби

Замариновані печериці перекладіть у кошик мультипічки одним шаром.

Запікайте за температури 180 градусів приблизно 12 хвилин. За цей час гриби мають стати м'якими та злегка підрум'янитися.

Після приготування залиште їх охолонути.

3. Приготувати курку

Куряче філе обсушіть, злегка змастіть олією та посоліть до смаку.

Викладіть м'ясо в мультипічку та запікайте за температури 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Час залежить від товщини філе та особливостей приладу.

Готовність перевіряйте кухонним термометром. За рекомендаціями FoodSafety.gov, температура всередині курятини має сягнути щонайменше 74 градусів.

Дайте готовому філе трохи охолонути, після чого наріжте невеликими шматочками.

4. Зробити ніжний омлет

Також я вирішила використати в салаті омлет, нарізаний смужками.

Для цього розбийте два яйця в миску, додайте трохи молока, дрібку солі та збийте виделкою до однорідності.

Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії та вилийте яєчну суміш. Готуйте на невеликому вогні до повної готовності.

Дайте омлету охолонути, згорніть рулетиком і наріжте смужками.

5. Підготувати інші інгредієнти

Мариновані огірки наріжте невеликими шматочками. Якщо вони дуже соковиті, злегка обсушіть їх паперовим рушником.

Чорні маслини без кісточок наріжте кільцями.

Кунжут висипте на суху пательню та підсмажуйте приблизно 1-2 хвилини на невеликому вогні, постійно помішуючи. Насіння має злегка підрум'янитися та стати ароматним.

6. Приготувати заправку

Для заправки я обрала просте поєднання сметани 10% та соєвого соусу.

Змішайте інгредієнти до однорідності. Соєвий соус додавайте поступово, регулюючи солоність до смаку.

Завдяки сметані заправка виходить ніжною, а соєвий соус додає їй насиченішого смаку.

7. Зібрати салат

У велику миску викладіть нарізану курку, запечені печериці, омлет, мариновані огірки та маслини.

Додайте заправку й посипте підсмаженим кунжутом.

Обережно перемішайте всі інгредієнти, щоб соус рівномірно розподілився.

Особливо мені сподобалося поєднання запечених грибів із часником та кислуватих маринованих огірків. Ніжний омлет пом'якшує смак салату, а маслини й кунжут додають йому нових відтінків.

Домашній салат із куркою, грибами, омлетом та маринованими огірками перед перемішуванням (фото: Юлія Люшньова)

Містить яйця, молочні продукти, сою та кунжут. Залежно від складу соєвого соусу може містити пшеницю (глютен).