Салат "Шуба" с селедкой и красной рыбой: два варианта приготовления блюда (видео)

Мой рецепт салата

В этот раз я приготовила салат в виде многослойного торта. Для этого использовала кулинарное кольцо, которое помогает сформировать ровные края и сохранить слои при подаче.

В классической "Шубе" мне нравится сочетание соленой сельди со сладковатыми овощами. Картофель делает салат более сытным, яйца добавляют нежности, а свекла придает характерный вкус и цвет.

Для украшения я использовала свежий укроп и красную икру. Зелень выложила по краю салата, а икру распределила небольшими порциями.

"Шуба" с сельдью (фото: Остапова Анастасия)

Ингредиенты для классической "Шубы"

Для 6-8 порций понадобятся:

сельдь слабосоленая, филе - 300 г

картофель - 350 г

морковь - 200 г

свекла - 400 г

яйца - 4 шт.

лук репчатый - 1 небольшая луковица

майонез - 180-220 г

соль - по вкусу

черный молотый перец - по желанию

Для украшения:

свежий укроп - небольшой пучок

красная икра - 30-40 г

Как приготовить классическую "Шубу"

Сначала подготовьте овощи. Картофель, морковь и свеклу хорошо помойте и отварите в кожуре до готовности. Картофелю обычно требуется 20-30 минут, моркови - 25-40 минут, а свекле - от 45 минут до полутора часов в зависимости от размера.

Готовые овощи полностью остудите, очистите и натрите по отдельности на крупной терке.

Яйца сварите вкрутую в течение 9-10 минут после закипания, охладите в холодной воде, очистите и также натрите.

Проверьте филе сельди, чтобы в нем не осталось мелких косточек, и нарежьте небольшими кубиками. Лук измельчите. Если он слишком острый, залейте его холодной водой на несколько минут, после чего обсушите.

Для формирования салата установите на плоскую тарелку кулинарное кольцо диаметром примерно 18-20 см.

Выкладывайте ингредиенты в такой последовательности:

Картофель - равномерно распределите и смажьте тонким слоем майонеза. Морковь - разровняйте и нанесите немного майонеза. Сельдь - выложите нарезанную рыбу и добавьте лук. Яйца - сформируйте следующий слой и слегка смажьте соусом. Свекла - выложите последним слоем и равномерно покройте майонезом.

Каждый слой осторожно разравнивайте ложкой, но не прижимайте слишком сильно, чтобы салат оставался нежным.

Поставьте готовую "Шубу" в холодильник минимум на 3-4 часа. За это время слои пропитаются, а салат будет лучше держать форму.

Перед подачей осторожно снимите кулинарное кольцо. Украсьте салат веточками укропа и небольшими порциями красной икры.

Что учесть во время приготовления

Чтобы "Шуба" не получилась водянистой, овощи необходимо полностью остудить перед натиранием. Если свекла выделила много сока, лишнюю жидкость лучше слегка отжать.

Майонез не стоит наносить толстыми слоями. Его задача - соединить ингредиенты, а не перебить вкус рыбы и овощей.

Также будьте осторожны с солью. Сельдь и майонез уже соленые, поэтому дополнительно приправлять лучше только овощные слои.

"Шуба" со слабосоленым лососем

Для тех, кто хочет попробовать другое сочетание вкусов, есть вариант "Шубы" со слабосоленым лососем.

Таким рецептом поделился шеф-повар Чаба Бакош в кулинарной рубрике программы "Ранок Вдома" на телеканале "Дім".

Главное отличие заключается не только в выборе рыбы. Вместо отваривания повар предлагает запекать свеклу, картофель и морковь в фольге. При таком способе приготовления овощи не контактируют с водой, поэтому их вкус остается более концентрированным.

Слабосоленый лосось имеет более нежный вкус, чем сельдь, а зеленый лук добавляет салату свежести.

Ингредиенты для "Шубы" с лососем

Для 2-3 порций понадобятся:

слабосоленый лосось - 150 г

свекла - 1 шт.

картофель - 1 шт.

морковь - 1 шт.

яйца - 2 шт.

зеленый лук - 2-3 пера

майонез - 2 ст. л.

соль - по вкусу

черный молотый перец - по вкусу

микрозелень - для украшения

листья базилика - для украшения

Как приготовить "Шубу" с лососем

Подготовьте овощи. Свеклу, картофель и морковь тщательно помойте, заверните каждый овощ в фольгу и запеките до готовности.

Для домашнего приготовления можно разогреть духовку до 190 градусов. Картофель и морковь обычно готовятся примерно 35-50 минут, а свекле может потребоваться 50-90 минут в зависимости от размера. Проверяйте готовность ножом. Овощи должны быть мягкими, но не разваливаться.

После запекания полностью остудите их, очистите и натрите по отдельности на крупной терке.

Подготовьте лосось. Нарежьте слабосоленую рыбу небольшими кубиками. Зеленый лук мелко порубите.

Отварите яйца. Сварите их вкрутую, охладите и очистите. Отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной терке, а желтки оставьте для украшения.

Сформируйте салат. Установите кулинарное кольцо на тарелку и выложите подготовленные ингредиенты слоями. Для домашней версии можно начать с картофеля, затем добавить лосось, зеленый лук, морковь, белки и свеклу.

Между отдельными слоями наносите небольшое количество майонеза. Поскольку лосось уже имеет соленый вкус, дополнительную соль используйте умеренно.

Украсьте блюдо. Сверху натрите желток на мелкой терке. Добавьте немного зеленого лука, микрозелень и листочек базилика.

Перед подачей поставьте салат в холодильник примерно на 1-2 часа.

Какой вариант "Шубы" выбрать

Классическая "Шуба" с сельдью имеет более насыщенный соленый вкус, который хорошо сочетается со сладковатой свеклой и нежным картофелем.

Версия с лососем получается более деликатной. Красная рыба не так сильно доминирует над остальными ингредиентами, а запеченные овощи придают салату более выразительный вкус.