Салат "Шуба" з оселедцем і червоною рибою: два варіанти приготування страви (відео)

Мій рецепт салату

Цього разу я приготувала салат у вигляді багатошарового торта. Для цього використала кулінарне кільце, яке допомагає сформувати рівні краї та зберегти шари під час подачі.

У класичній "Шубі" мені подобається поєднання солоного оселедця із солодкуватими овочами. Картопля робить салат ситнішим, яйця додають ніжності, а буряк надає характерного смаку та кольору.

Для прикрашання я використала свіжий кріп і червону ікру. Зелень виклала по краю салату, а ікру розподілила невеликими порціями.

"Шуба" з оселедцем (фото: Остапова Анастасія)

Інгредієнти для класичної "Шуби"

Для 6-8 порцій знадобляться:

оселедець слабосолений, філе - 300 г

картопля - 350 г

морква - 200 г

буряк - 400 г

яйця - 4 шт.

цибуля ріпчаста - 1 невелика

майонез - 180-220 г

сіль - за смаком

чорний мелений перець - за бажанням

Для прикрашання:

свіжий кріп - невеликий пучок

червона ікра - 30-40 г

Як приготувати класичну "Шубу"

Спочатку підготуйте овочі. Картоплю, моркву та буряк добре помийте й відваріть у шкірці до готовності. Картоплі зазвичай потрібно 20-30 хвилин, моркві - 25-40 хвилин, а буряку - від 45 хвилин до півтори години залежно від розміру.

Готові овочі повністю охолодіть, очистьте та натріть окремо на великій тертці.

Яйця відваріть круто протягом 9-10 хвилин після закіпання, охолодіть у холодній воді, очистьте та також натріть.

Філе оселедця перевірте, щоб у ньому не залишилося дрібних кісточок, і наріжте невеликими кубиками. Цибулю подрібніть. Якщо вона надто гостра, залийте її холодною водою на кілька хвилин, після чого обсушіть.

Для формування салату встановіть на пласку тарілку кулінарне кільце діаметром приблизно 18-20 см.

Викладайте інгредієнти в такій послідовності:

Картопля - рівномірно розподіліть і змастіть тонким шаром майонезу. Морква - розрівняйте та нанесіть трохи майонезу. Оселедець - викладіть нарізану рибу та додайте цибулю. Яйця - сформуйте наступний шар і злегка змастіть соусом. Буряк - викладіть останнім і рівномірно покрийте майонезом.

Кожен шар обережно розрівнюйте ложкою, але не притискайте занадто сильно, щоб салат залишався ніжним.

Поставте готову "Шубу" в холодильник щонайменше на 3-4 години. За цей час шари просочаться, а салат краще триматиме форму.

Перед подачею обережно зніміть кулінарне кільце. Прикрасьте салат гілочками кропу та невеликими порціями червоної ікри.

Що врахувати під час приготування

Щоб "Шуба" не вийшла водянистою, овочі потрібно повністю охолодити перед натиранням. Якщо буряк виділив багато соку, зайву рідину краще злегка відтиснути.

Майонез не варто наносити товстими шарами. Його завдання - поєднати інгредієнти, а не перебити смак риби та овочів.

Також будьте обережні із сіллю. Оселедець і майонез уже солоні, тому додатково приправляти краще лише овочеві шари.

"Шуба" зі слабосоленим лососем

Для тих, хто хоче спробувати інше поєднання смаків, є варіант "Шуби" зі слабосоленим лососем.

Таким рецептом поділився шеф-кухар Чаба Бакош у кулінарній рубриці програми "Ранок Вдома" на телеканалі "Дім".

Головна відмінність полягає не лише у виборі риби. Замість відварювання кухар пропонує запікати буряк, картоплю та моркву у фользі. Під час такого приготування овочі не контактують із водою, тому їхній смак залишається більш концентрованим.

Слабосолений лосось має ніжніший смак, ніж оселедець, а зелена цибуля додає салату свіжості.

Інгредієнти для "Шуби" з лососем

Для 2-3 порцій знадобляться:

слабосолений лосось - 150 г

буряк - 1 шт.

картопля - 1 шт.

морква - 1 шт.

яйця - 2 шт.

зелена цибуля - 2-3 пера

майонез - 2 ст. л.

сіль - за смаком

чорний мелений перець - за смаком

мікрозелень - для прикрашання

листя базиліку - для прикрашання

Як приготувати "Шубу" з лососем

Підготуйте овочі. Буряк, картоплю та моркву ретельно помийте, загорніть кожен овоч у фольгу та запечіть до готовності.

Для домашнього приготування можна розігріти духовку до 190 градусів. Картопля та морква зазвичай готуються приблизно 35-50 хвилин, а буряк може потребувати 50-90 хвилин залежно від розміру. Перевіряйте готовність ножем. Овочі мають бути м'якими, але не розпадатися.

Після запікання повністю охолодіть їх, очистьте та натріть окремо на великій тертці.

Підготуйте лосось. Наріжте слабосолену рибу невеликими кубиками. Зелену цибулю дрібно посічіть.

Відваріть яйця. Зваріть їх круто, охолодіть та очистьте. Відокремте білки від жовтків. Білки натріть на великій тертці, а жовтки залиште для прикрашання.

Сформуйте салат. Встановіть кулінарне кільце на тарілку та викладіть підготовлені інгредієнти шарами. Для домашньої версії можна почати з картоплі, далі додати лосось, зелену цибулю, моркву, білки та буряк.

Між окремими шарами наносьте невелику кількість майонезу. Оскільки лосось уже має солоний смак, додаткову сіль використовуйте помірно.

Прикрасьте страву. Зверху натріть жовток на дрібній тертці. Додайте трохи зеленої цибулі, мікрозелень та листочок базиліку.

Перед подачею поставте салат у холодильник приблизно на 1-2 години.

Який варіант "Шуби" обрати

Класична "Шуба" з оселедцем має насиченіший солоний смак, який добре поєднується із солодкуватим буряком і ніжною картоплею.

Версія з лососем виходить делікатнішою. Червона риба не так сильно домінує над іншими інгредієнтами, а запечені овочі додають салату більш виразного смаку.