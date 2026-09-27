Что приготовить на ужин в воскресенье: заливной пирог с фаршем и моцареллой
Для этого пирога не нужно раскатывать тесто: достаточно обжарить начинку, смешать ингредиенты для заливки и отправить форму в духовку. Приготовьте его сегодня, чтобы завершить выходные чем-нибудь вкусным и встретить новую неделю с сытой семьей.
Как приготовить заливной пирог, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блоггерши "valc_lyubov" из Instagram.
Ингредиенты
Для начинки:
- 500 г фарша
- 1 морковь
- 1 средняя луковица или половина большой
- 1 болгарский перец
- 1 зубчик чеснока
- соль - по вкусу
- черный перец - по вкусу
Для теста:
- 3 яйца
- 135 г муки
- 120 г воды
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 60 г моцареллы
Как приготовить
Нарежьте лук, морковь и перец небольшими кубиками. Немного обжарьте овощи на сковороде, затем добавьте фарш.
Посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и любимые специи. Перемешайте и обжарьте начинку до готовности фарша.
Теперь приготовьте тесто. Вбейте в миску три яйца, влейте воду и добавьте разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте моцареллу и перемешайте еще раз.
Разделите тесто на две части. Вылейте одну часть в форму, равномерно распределите сверху мясную начинку и накройте второй частью теста. По желанию посыпьте сверху кунжутом.
Поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. Ориентируйтесь на духовку и проверяйте готовность пирога.
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