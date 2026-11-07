Быстрая лазанья на сковороде: сытный ужин из фарша и теста фило без духовки за 25 минут (фото)

Ленивая лазанья

Ингредиенты:

куриный фарш - 350 г,

твердый творог - 50 г,

соус - 4 ст. ложки,

тесто фило - примерно 100 г,

соль, перец и другие специи - по вкусу.

Приготовление

Обжарьте фарш. Уложите его на разогретую сковороду и обжаривайте, разбивая лопаткой на мелкие кусочки. Добавьте соль, перец и любимые специи и хорошо перемешайте. Я обычно добавляю сванскую соль и измельченный чеснок.

Пока фарш готовится, нарежьте или разорвите тесто фило на небольшие кусочки. Можно квадратиками, как это сделала я.

Порезанное тесто фило (фото: Юлия Шиканова)

Добавьте соус. Влейте в фарш примерно 4 столовые ложки соуса. По желанию - можно добавить больше. Лучше всего подойдет томатный, но можно использовать и другой, который есть под рукой. У меня томатного соуса в этот раз не было, поэтому я добавила творожный. Быстро перемешайте, чтобы соус не успел поджариться.

Если соус очень густой, добавьте к фаршу немного воды, чтобы тесто фило лучше приготовилось под крышкой.

Обжаренный фарш (фото: Юлия Шиканова)

Выложите тесто фило. Распределите кусочки теста поверх фарша, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Готовьте около 10 минут.

Натрите свой любимый сыр. Откройте крышку, перемешайте содержимое сковородки, посыпьте все сыром и снова накройте, пока сыр не расплавится. После этого можно еще раз все перемешать или оставить сырную шапочку, как есть.

Готовое блюдо (фото: Юлия Шиканова)

Ленивая лазанья готова! Подавайте ее горячей прямо из сковороды.

Как приготовить, когда нет света

Если у вас газовая плита, этот рецепт вполне реально приготовить даже при отключении электроэнергии. Главное - иметь газ и посуду с крышкой.

Если вы используете портативную плитку, соблюдайте правила безопасности и используйте ее только в соответствующих условиях.

Содержит молочные продукты и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут зависеть от состава теста фило, соуса и специй.