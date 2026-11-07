Быстрая лазанья на сковороде: сытный ужин из фарша и теста фило без духовки за 25 минут (фото)
Когда нет света, а хочется чего-нибудь горячего, сытного и домашнего, выручают рецепты, для которых не нужны духовка и куча посуды. Эта ленивая лазанья готовится в одной сковородке из фарша, соуса, теста фило и сыра.
Как приготовить ленивую лазанью в одной сковородке, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.
Ленивая лазанья
Ингредиенты:
- куриный фарш - 350 г,
- твердый творог - 50 г,
- соус - 4 ст. ложки,
- тесто фило - примерно 100 г,
- соль, перец и другие специи - по вкусу.
Приготовление
Обжарьте фарш. Уложите его на разогретую сковороду и обжаривайте, разбивая лопаткой на мелкие кусочки. Добавьте соль, перец и любимые специи и хорошо перемешайте. Я обычно добавляю сванскую соль и измельченный чеснок.
Пока фарш готовится, нарежьте или разорвите тесто фило на небольшие кусочки. Можно квадратиками, как это сделала я.
Добавьте соус. Влейте в фарш примерно 4 столовые ложки соуса. По желанию - можно добавить больше. Лучше всего подойдет томатный, но можно использовать и другой, который есть под рукой. У меня томатного соуса в этот раз не было, поэтому я добавила творожный. Быстро перемешайте, чтобы соус не успел поджариться.
Если соус очень густой, добавьте к фаршу немного воды, чтобы тесто фило лучше приготовилось под крышкой.
Выложите тесто фило. Распределите кусочки теста поверх фарша, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь до минимума. Готовьте около 10 минут.
Натрите свой любимый сыр. Откройте крышку, перемешайте содержимое сковородки, посыпьте все сыром и снова накройте, пока сыр не расплавится. После этого можно еще раз все перемешать или оставить сырную шапочку, как есть.
Ленивая лазанья готова! Подавайте ее горячей прямо из сковороды.
Как приготовить, когда нет света
Если у вас газовая плита, этот рецепт вполне реально приготовить даже при отключении электроэнергии. Главное - иметь газ и посуду с крышкой.
Если вы используете портативную плитку, соблюдайте правила безопасности и используйте ее только в соответствующих условиях.
Содержит молочные продукты и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут зависеть от состава теста фило, соуса и специй.
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