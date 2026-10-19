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Вкусно 19 октября 2026, 19:42

Сырные булочки без дрожжей в аэрогриле: простой рецепт за 30 минут (фото)

Тесто готовится без добавленного сахара, а для сладкой начинки подойдут крем-сыр, шоколадная паста или варенье
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Молодая пара ест творожные булочки (фото: Styler)
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Сырные булочки с шоколадным крем-сыром можно подать на завтрак, ужин или к чаю. Для теста нужны простые ингредиенты, а начинку легко менять - от варенья до крем-сыра со свежими ягодами.

Своим вариантом с шоколадным крем-сыром делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты

Для теста понадобятся:

  • кисломолочный творог 5% - 350 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • цельнозерновая пшеничная мука - 100 г;
  • разрыхлитель - ½ ч. л.;
  • соль - щепотка.

Для начинки:

  • шоколадный крем-сыр - по вкусу;
  • ягоды или фрукты - по желанию.

Приблизительное время приготовления: 30 минут.

Как приготовить творожные булочки

1. Смешайте творог с яйцами

Выложите творог в миску и разомните вилкой. Добавьте яйца и щепотку соли, перемешайте. Если в сыре есть лишняя сыворотка, предварительно слейте ее.

2. Замесите тесто

Соедините муку с разрыхлителем и добавьте в творожную массу. Перемешайте до однородного распределения ингредиентов. Тесто будет мягким и может немного прилипнуть к рукам.

Не торопитесь подсыпать много муки: его излишек сделает булочки более плотными.

3. Сформируйте булочки

Слегка смочите руки водой и сформуйте небольшие булочки примерно одинакового размера. Выложите в корзину аэрогриля, оставляя между ними немного расстояния.

Из указанного количества ингредиентов у меня вышло 8 небольших булочек, все одновременно поместились в корзине аэрогриля.

4. Выпекайте до готовности

Я выкладывала булочки в холодный аэрогриль, без предварительного разогрева. Готовьте при температуре 160 градусов примерно 20 минут. Вот так я и выпекала.

Ориентируйтесь не только на румяную корочку: середина должна пропекться, без сырого липкого теста. В зависимости от размера булочек, сырости и модели аэрогриля может потребоваться немного больше времени.

5. Добавьте начинку

Дайте выпечке немного остыть, разрежьте булочки пополам и смажьте шоколадным крем-сыром. Накройте верхними половинками и подавайте.

Сырные булочки с шоколадной начинкой, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Чем можно дополнить булочки

Шоколадный крем-творог легко заменить другой начинкой. К булочкам подойдут:

  • шоколадная паста или шоколадное масло - их можно дополнить ломтиками банана;
  • обычный крем-сыр с вареньем - количество сладкого добавки регулируйте по своему вкусу;
  • густой джем или повидло - можно смазать разрезанную булочку или подать отдельно;
  • ягоды и фрукты - добавьте внутрь или украсьте готовую выпечку.

Поскольку в тесте нет добавленного сахара, эти булочки можно сочетать с солеными начинками.

Содержит пшеницу (глютен), яйца и молочные продукты. Дополнительные аллергены зависят от начинки - проверяйте состав на упаковке.

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