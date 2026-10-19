Сырные булочки без дрожжей в аэрогриле: простой рецепт за 30 минут (фото)

Ингредиенты

Для теста понадобятся:

кисломолочный творог 5% - 350 г;

яйца - 2 шт.;

цельнозерновая пшеничная мука - 100 г;

разрыхлитель - ½ ч. л.;

соль - щепотка.

Для начинки:

шоколадный крем-сыр - по вкусу;

ягоды или фрукты - по желанию.

Приблизительное время приготовления: 30 минут.

Как приготовить творожные булочки

1. Смешайте творог с яйцами

Выложите творог в миску и разомните вилкой. Добавьте яйца и щепотку соли, перемешайте. Если в сыре есть лишняя сыворотка, предварительно слейте ее.

2. Замесите тесто

Соедините муку с разрыхлителем и добавьте в творожную массу. Перемешайте до однородного распределения ингредиентов. Тесто будет мягким и может немного прилипнуть к рукам.

Не торопитесь подсыпать много муки: его излишек сделает булочки более плотными.

3. Сформируйте булочки

Слегка смочите руки водой и сформуйте небольшие булочки примерно одинакового размера. Выложите в корзину аэрогриля, оставляя между ними немного расстояния.

Из указанного количества ингредиентов у меня вышло 8 небольших булочек, все одновременно поместились в корзине аэрогриля.

4. Выпекайте до готовности

Я выкладывала булочки в холодный аэрогриль, без предварительного разогрева. Готовьте при температуре 160 градусов примерно 20 минут. Вот так я и выпекала.

Ориентируйтесь не только на румяную корочку: середина должна пропекться, без сырого липкого теста. В зависимости от размера булочек, сырости и модели аэрогриля может потребоваться немного больше времени.

5. Добавьте начинку

Дайте выпечке немного остыть, разрежьте булочки пополам и смажьте шоколадным крем-сыром. Накройте верхними половинками и подавайте.

Сырные булочки с шоколадной начинкой, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Чем можно дополнить булочки

Шоколадный крем-творог легко заменить другой начинкой. К булочкам подойдут:

шоколадная паста или шоколадное масло - их можно дополнить ломтиками банана;

- их можно дополнить ломтиками банана; обычный крем-сыр с вареньем - количество сладкого добавки регулируйте по своему вкусу;

- количество сладкого добавки регулируйте по своему вкусу; густой джем или повидло - можно смазать разрезанную булочку или подать отдельно;

можно смазать разрезанную булочку или подать отдельно; ягоды и фрукты - добавьте внутрь или украсьте готовую выпечку.

Поскольку в тесте нет добавленного сахара, эти булочки можно сочетать с солеными начинками.

Содержит пшеницу (глютен), яйца и молочные продукты. Дополнительные аллергены зависят от начинки - проверяйте состав на упаковке.