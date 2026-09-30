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Главная Вкусно Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут
Вкусно 30 сентября 2026, 15:03

Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут

Хрустящие огурцы, сочная говядина и пикантные специи в одном блюде
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Теплый азиатский салат от Эктора Хименеса-Браво (фото: Styler)
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Звезда "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился новым рецептом, который уже хочется попробовать. В этот раз кулинар приготовил теплый азиатский салат с говядиной, хрустящими огурцами и пикантными специями.

Как приготовить теплый азиатский салат с говядиной, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт из Instagram Эктора Хименеса-Браво.

Ингредиенты

  • говядина - 300 г
  • огурцы - 1 кг
  • болгарский перец - 2 шт.
  • лук - 1 шт.
  • зеленый лук - по вкусу
  • кинза - по вкусу
  • красный перец - по вкусу
  • паприка - 1 ст. л.
  • кориандр - 1 ч. л.
  • соевый соус - 2-5 ст. л.
  • масло - 150 мл
  • кунжут - по вкусу
  • соль, перец - по вкусу.

Как приготовить

Огурцы порежьте брусочками, посолите и оставьте на 7-10 минут, чтобы они пустили сок.

Говядину нарежьте соломкой и обжарьте до готовности на разогретом масле. Добавьте соль, черный перец, паприку и кориандр.

Болгарский перец и лук нарежьте, зеленый лук и кинзу измельчите. Добавьте овощи в мясо на сковороду, перемешайте и влейте соевый соус.

Переложите салат в миску, добавьте по вкусу кинзу и кунжут. Подавайте сразу.

Как сделать салат вкуснее

  • Нарезайте говядину тонкой соломкой. Так мясо быстрее приготовится и останется сочным.
  • Не пропускайте этап с солением огурцов. Овощи отдадут лишнюю жидкость, поэтому салат не будет водянистым.
  • Соевый соус добавляйте постепенно. Салат уже содержит соль, поэтому начните с двух ложек, перемешайте и добавьте при необходимости еще.
  • Подавайте салат сразу. Так огурцы останутся хрустящими, а говядина – теплой и ароматной.
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