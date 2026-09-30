Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут
Звезда "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился новым рецептом, который уже хочется попробовать. В этот раз кулинар приготовил теплый азиатский салат с говядиной, хрустящими огурцами и пикантными специями.
Как приготовить теплый азиатский салат с говядиной, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт из Instagram Эктора Хименеса-Браво.
Ингредиенты
- говядина - 300 г
- огурцы - 1 кг
- болгарский перец - 2 шт.
- лук - 1 шт.
- зеленый лук - по вкусу
- кинза - по вкусу
- красный перец - по вкусу
- паприка - 1 ст. л.
- кориандр - 1 ч. л.
- соевый соус - 2-5 ст. л.
- масло - 150 мл
- кунжут - по вкусу
- соль, перец - по вкусу.
Как приготовить
Огурцы порежьте брусочками, посолите и оставьте на 7-10 минут, чтобы они пустили сок.
Говядину нарежьте соломкой и обжарьте до готовности на разогретом масле. Добавьте соль, черный перец, паприку и кориандр.
Болгарский перец и лук нарежьте, зеленый лук и кинзу измельчите. Добавьте овощи в мясо на сковороду, перемешайте и влейте соевый соус.
Переложите салат в миску, добавьте по вкусу кинзу и кунжут. Подавайте сразу.
Как сделать салат вкуснее
- Нарезайте говядину тонкой соломкой. Так мясо быстрее приготовится и останется сочным.
- Не пропускайте этап с солением огурцов. Овощи отдадут лишнюю жидкость, поэтому салат не будет водянистым.
- Соевый соус добавляйте постепенно. Салат уже содержит соль, поэтому начните с двух ложек, перемешайте и добавьте при необходимости еще.
- Подавайте салат сразу. Так огурцы останутся хрустящими, а говядина – теплой и ароматной.
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