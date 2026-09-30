Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут

Ингредиенты

говядина - 300 г

огурцы - 1 кг

болгарский перец - 2 шт.

лук - 1 шт.

зеленый лук - по вкусу

кинза - по вкусу

красный перец - по вкусу

паприка - 1 ст. л.

кориандр - 1 ч. л.

соевый соус - 2-5 ст. л.

масло - 150 мл

кунжут - по вкусу

соль, перец - по вкусу.

Как приготовить

Огурцы порежьте брусочками, посолите и оставьте на 7-10 минут, чтобы они пустили сок.

Говядину нарежьте соломкой и обжарьте до готовности на разогретом масле. Добавьте соль, черный перец, паприку и кориандр.

Болгарский перец и лук нарежьте, зеленый лук и кинзу измельчите. Добавьте овощи в мясо на сковороду, перемешайте и влейте соевый соус.

Переложите салат в миску, добавьте по вкусу кинзу и кунжут. Подавайте сразу.

Как сделать салат вкуснее