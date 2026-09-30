Теплий азійський салат з яловичиною від Ектора Хіменеса-Браво: покроковий рецепт на 15 хвилин

Інгредієнти

яловичина - 300 г

огірки - 1 кг

болгарський перець - 2 шт.

цибуля - 1 шт.

зелена цибуля - за смаком

кінза - за смаком

червоний перець - за смаком

паприка - 1 ст. л.

коріандр - 1 ч. л.

соєвий соус - 2-5 ст. л.

олія - 150 мл

кунжут - за смаком

сіль, перець - за смаком.

Як приготувати

Огірки наріжте брусочками, посоліть і залишіть на 7-10 хвилин, щоб вони пустили сік.

Яловичину наріжте соломкою та обсмажте до готовності на розігрітій олії. Додайте сіль, чорний перець, паприку та коріандр.

Болгарський перець і цибулю наріжте, зелену цибулю та кінзу подрібніть. Додайте овочі до м'яса на сковорідку, перемішайте та влийте соєвий соус.

Перекладіть салат у миску, додайте за смаком кінзу та кунжут. Подавайте одразу.

Як зробити салат смачнішим