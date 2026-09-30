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Смачно 30 вересня 2026, 15:03

Теплий азійський салат з яловичиною від Ектора Хіменеса-Браво: покроковий рецепт на 15 хвилин

Хрусткі огірки, соковита яловичина та пікантні спеції в одній страві
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Теплий азійський салат від Ектора Хіменеса-Браво (фото: Styler)
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Зірка "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився новим рецептом, який уже хочеться спробувати. Цього разу кулінар приготував теплий азійський салат із яловичиною, хрусткими огірками та пікантними спеціями.

Як приготувати теплий азійський салат із яловичиною, розповідає Styler із посиланням на рецепт з Instagram Ектора Хіменеса-Браво.

Інгредієнти

  • яловичина - 300 г
  • огірки - 1 кг
  • болгарський перець - 2 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • зелена цибуля - за смаком
  • кінза - за смаком
  • червоний перець - за смаком
  • паприка - 1 ст. л.
  • коріандр - 1 ч. л.
  • соєвий соус - 2-5 ст. л.
  • олія - 150 мл
  • кунжут - за смаком
  • сіль, перець - за смаком.

Як приготувати

Огірки наріжте брусочками, посоліть і залишіть на 7-10 хвилин, щоб вони пустили сік.

Яловичину наріжте соломкою та обсмажте до готовності на розігрітій олії. Додайте сіль, чорний перець, паприку та коріандр.

Болгарський перець і цибулю наріжте, зелену цибулю та кінзу подрібніть. Додайте овочі до м'яса на сковорідку, перемішайте та влийте соєвий соус.

Перекладіть салат у миску, додайте за смаком кінзу та кунжут. Подавайте одразу.

Як зробити салат смачнішим

  • Нарізайте яловичину тонкою соломкою. Так м’ясо швидше приготується і залишиться соковитим.
  • Не пропускайте етап із солінням огірків. Овочі віддадуть зайву рідину, тому салат не буде водянистим.
  • Соєвий соус додавайте поступово. Салат уже містить сіль, тому почніть із двох ложок, перемішайте та за потреби додайте ще.
  • Подавайте салат одразу. Так огірки залишаться хрусткими, а яловичина - теплою та ароматною.
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