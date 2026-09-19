Удон с карамелизированной курицей в сливочно-пикантном соусе: небанальный ужин по-азиатски
Лапша удон хорошо сочетается не только с классическими азиатскими соусами. Ее можно сочетать с карамелизированной курицей, кочуджаном, сливками и пармезаном.
Как приготовить кремово-пикантный азиатский ужин, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт, которым в Instagram поделился блоггер Лео с ником "leo.coookss".
Как приготовить удон с курицей.
Для этого блюда понадобится куриное бедро, которое сначала обжаривается до золотистой корочки, а затем карамелизуется в соево-медовом соусе. Удон отдельно совмещают со сливочным соусом, кочуджаном и пармезаном.
Ингредиенты
- 400 г - филе куриного бедра
- 2 ст. л. - кукурузный крахмал
- по вкусу - соль, черный перец, паприка и сушеный чеснок
- 3 ст. л. - соевый соус
- 1 ст. л. - мирин
- 1 ст. л. - мед
- 2-3 ст. л. - вода
- 150-200 г - лапша удон
- 15 г - сливочное масло
- 1 ч. л. или больше - паста кочуджан
- 100-150 мл - сливки 20-30%
- 1-2 зубчика - свежий чеснок
- 20-30 г - пармезан
- для подачи - зеленый лук и кунжут.
- для жарки - масло
Приготовление
Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками. Кукурузный крахмал смешайте с солью, черным перцем, паприкой и сушеным чесноком. Обвалите курицу в полученной смеси.
В отдельной миске смешайте соевый соус, мирин, мед и воду.
Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки. Затем влейте соево-медовую смесь. Готовьте на среднем огне, пока соус не загустеет, а курица не укроется блестящей карамельной глазурью.
В это время отварите удон по инструкции на упаковке.
Для сливочного соуса можно использовать ту же сковороду, где готовилась курица, или взять чистую. Растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный свежий чеснок и кочуджан. Обжаривайте около 30 секунд.
Влейте сливки и добавьте тертый пармезан. Перемешайте и прогрейте соус, чтобы творог растворился.
Добавьте готовый удон к сливочному соусу и хорошо перемешайте. Сверху выложите карамелизированную курицу.
Готовое блюдо посыпьте кунжутом и зеленым луком. Количество кочуджана можно изменить в зависимости от того, насколько острым должен быть удон. Для насыщенного вкуса можно использовать смесь обычного и темного соевого соуса.
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