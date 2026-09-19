Удон із карамелізованою куркою у вершково-пікантному соусі: небанальна вечеря по-азійськи

Як приготувати удон з куркою

Для цієї страви знадобиться куряче стегно, яке спочатку обсмажується до золотистої скоринки, а потім карамелізується в соєво-медовому соусі. Удон окремо поєднують із вершковим соусом, кочуджаном і пармезаном.

Інгредієнти

400 г - філе курячого стегна

2 ст. л. - кукурудзяний крохмаль

за смаком - сіль, чорний перець, паприка та сушений часник

3 ст. л. - соєвий соус

1 ст. л. - мірін

1 ст. л. - мед

2-3 ст. л. - вода

150-200 г - локшина удон

15 г - вершкове масло

1 ч. л. або більше - паста кочуджан

100-150 мл - вершки 20-30%

1-2 зубчики - свіжий часник

20-30 г - пармезан

для подачі - зелена цибуля та кунжут

для смаження - олія

Приготування

Куряче стегно наріжте невеликими шматочками. Кукурудзяний крохмаль змішайте із сіллю, чорним перцем, паприкою та сушеним часником. Обваляйте курку в отриманій суміші.

В окремій мисці змішайте соєвий соус, мірін, мед і воду.

Розігрійте пательню з олією та обсмажте курку до золотистої скоринки. Потім влийте соєво-медову суміш. Готуйте на середньому вогні, поки соус не загусне, а курка не вкриється блискучою карамельною глазур'ю.

У цей час відваріть удон за інструкцією на упаковці.

Для вершкового соусу можна використати ту саму пательню, де готувалася курка, або взяти чисту. Розтопіть вершкове масло, додайте дрібно нарізаний свіжий часник і кочуджан. Обсмажуйте близько 30 секунд.

Влийте вершки та додайте тертий пармезан. Перемішайте й прогрійте соус, щоб сир розчинився.

Додайте готовий удон до вершкового соусу та добре перемішайте. Зверху викладіть карамелізовану курку.

Готову страву посипте кунжутом і зеленою цибулею. Кількість кочуджану можна змінити залежно від того, наскільки гострим має бути удон. Для більш насиченого смаку можна використовувати суміш звичайного та темного соєвого соусу.