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Главная Вкусно "Живая" аджика, которую не надо варить: быстрый рецепт вкусной заготовки на зиму
Вкусно 12 августа 2026, 09:17

"Живая" аджика, которую не надо варить: быстрый рецепт вкусной заготовки на зиму

Ее не нужно ставить на плиту - все овощи остаются свежими
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
"Живая" аджика без варки (коллаж: Styler)
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Всего несколько простых ингредиентов - и на зиму можно приготовить соус, который отлично подходит и с мясом, и с картофелем, и просто с хлебом.

Styler поделится интересным рецептом сырой аджики, которую не нужно варить. Все овощи измельчают, смешивают со специями - и пикантная домашняя заготовка готова.

Какие ингредиенты нужны

Для этой аджики лучше брать спелые мясистые помидоры Они дадут достаточно сока и сделают соус густым, но не водянистым.

Вам понадобятся:

  • помидоры - 2,5 кг,
  • болгарский перец - 500 г,
  • корень хрена - 200 г,
  • чеснок - 300 г,
  • острый перец чили - 3–5 шт.,
  • сахар - 120 г,
  • соль - 2 ст. л. с небольшой горкой,
  • уксус 9% - 100-120 мл.

Количество чили можно изменять в зависимости от того, как острый соус вы любите. Если хочется более мягкого вкуса, положите поменьше перца.

Обратите внимание, что хрен в этом рецепте - один из главных ингредиентов. Именно он вместе с чесноком придает аджице характерную остроту и того же насыщенного аромата.

Как приготовить "живую" аджику без варки

Подготовьте овощи. Помидоры хорошо вымойте, удалите плодоножку и поврежденные места. Болгарский и острый перец очистите от семян. Чеснок и корень хрена почистите.

Измельчите все. Помидоры, оба вида перца, чеснок и хрен пропустите через мясорубку. По желанию овощи можно размельчить блендером, но тогда консистенция будет более однородной.

Смешайте основание. Добавьте в овощную массу соль, сахар и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно разошлись по всей аджице.

Оставьте настаиваться. Приблизительно на 30 минут оставьте смесь при комнатной температуре. За это время соль и сахар растворятся, а вкусы успеют соединиться.

Разложите в банки. Используйте чистые сухие банки. Наполните их аджикой и закройте плотно крышками.

"Живая" аджика (скриншот)

Поставьте в холод. Причина в том, что в нашем случае аджика не проходит термическую обработку, учитывая это, ее нужно хранить только в холодильнике или холодном погребе. Не оставляйте банки при комнатной температуре.

Маленький лайфхак с хреном

Если измельчите свежий корень хрена на мясорубке, его резкий запах быстро даст о себе знать. Чтобы не слезились глаза, можно натянуть на выход мясорубки пакет и измельчать хрен прямо у него. После этого просто высыпьте его в овощную массу.

И еще один немаловажный момент: не меняйте рецепт в сторону уменьшения соли или уксуса, если планируете держать аджику долго. Это сырая заготовка без варки, поэтому лучше не экспериментировать с соотношениями ингредиентов, влияющих на ее хранение.

Готовую "живую" аджику можно подавать сразу после охлаждения. Она получается острой, ароматной и очень насыщенной - именно такой, которую особенно приятно доставать из холодильника до мяса, сала, пельменей или простого домашнего картофеля.

Ранее Styler рассказывал, как всего за 30 минут приготовить вкуснейшие малосольные огурцы в пакете.

Ко всему мы делились и простым рецептом хрустящих маринованных помидорчиков .

аджика Рецепты
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