Кто остался на "Холостяке-15" после седьмого выпуска

Диана Зотова

Татьяна Бевз

Валерия Полянская

Виктория Хилюк

Любовь Конате

Кто покинул "Холостяк" в седьмом выпуске

Лия Янголенко - не получила розу во время Церемонии роз.

Кристина Горняк - также покинула проект после решения Вячеслава Кравцова на Церемонии роз.

Самые интересные моменты седьмого выпуска

Особое вручение розы Любви Конате

В начале седьмого выпуска Вячеслав Кравцов устроил романтический сюрприз Любови Конате. Баскетболист в особой атмосфере вручил участнице розу и признался, что хочет дать шанс их отношениям.

Во время встречи между ними состоялся первый поцелуй, ставший вторым для главного героя на проекте.

После этого Кравцов повез девушку в гостиницу, где предложил провести время в одиночестве, отдохнуть от других участниц и эмоционально перезагрузиться.

Вячеслав Кравцов и Любовь Конате (скриншот)

Романтическое свидание с Лией Янголенко

Вячеслав Кравцов также пригласил на индивидуальное свидание Лию Янголенко. Во время встречи участница рассказала о своих предыдущих отношениях, причинах расставаний и качествах, которые ценит в мужчинах.

Откровенный разговор заставил баскетболиста задуматься об их совместимости. В частности, ему не понравилась позиция девушки относительно прекращения отношений в период, когда ее бывший партнер переживал трудности.

Сама Лия осталась довольна свиданием и призналась, что замечает во Вячеславе все больше качеств, которые ей импонируют.

Вячеслав Кравцов и Лия Янголенко (скриншот)

Откровенное свидание с Татьяной Бевз

Для Татьяны Вячеслав Кравцов организовал необычное свидание по мотивам фильма "Большое смелое красивое путешествие". Во время встречи пара символически заглянула в прошлое и будущее, поделившись личными переживаниями, страхами и мечтами.

Баскетболист впервые на проекте рассказал участнице об онкологическом заболевании своей матери, а Татьяна поделилась болезненной историей потери старшей сестры.

Также они обсудили предыдущие отношения, семейные ценности и планы на будущее. Одним из сюрпризов для Бевз стала возможность сесть за руль Ferrari.

Откровенные разговоры значительно сблизили пару, а Кравцов убедился, что Татьяна готова к новым отношениям. В конце свидания баскетболист вручил участнице розу.

Вячеслав Кравцов и Татьяна Бевз (скриншот)

Сказочное свидание с Валерией Полянской

Для Валерии Полянской Вячеслав Кравцов организовал романтическое свидание по мотивам сказки "Алиса в Стране чудес". Сначала пара сыграла в игру с различными заданиями, которые помогли им раскрыться друг перед другом и добавили романтики встрече.

Продолжением свидания стало тематическое чаепитие, во время которого они обсудили жизненные ценности, сложные периоды прошлого и мечты о будущем.

В конце свидания участницу ждал еще один сюрприз - выступление фокусника, который подарил ей розу. Хотя Полянская не до конца поняла ее значение, она осталась уверена во взаимной симпатии и развитии отношений с холостяком.

Вячеслав Кравцов и Валерия Полянская (скриншот)

Как прошел бал и откровенный разговор с Дианой Зотовой

Еще одним событием седьмого выпуска стал тематический бал, во время которого участницы погрузились в атмосферу светской эпохи. Девушки приняли участие в мастер-классе по бальным танцам и представили Вячеславу Кравцову собственноручно созданные маски, каждая деталь которых имела особое значение.

Не обошлось и без напряжения между участницами. Причиной стала новость о поцелуе баскетболиста с Любовью Конате, которой девушка поделилась с другими участницами.

Во время разговора наедине Диана Зотова поделилась с баскетболистом своими переживаниями по поводу его сближения с другими участницами и объяснила, почему пока не готова к поцелуям. Также пара обсудила семейные ценности и возможность совмещения модельной карьеры за границей с личной жизнью.

Вячеслав Кравцов и Диана Зотова (скриншот)

Как прошла Церемония роз

Церемония роз в седьмом выпуске не обошлась без романтических моментов, волнений и непростых решений.

Вручая розу Любови Конате, Вячеслав Кравцов отметил, что рад тому, что им удалось преодолеть недопонимание и найти общий язык.

Неожиданностью для участниц стало прощание с Лией Янголенко. Несмотря на индивидуальное свидание, баскетболист так и не почувствовал, что в личном мире девушки есть место для него.

Когда осталась последняя роза, за нее боролись Диана Зотова и Кристина Горняк. Кравцов отдал предпочтение Диане, отметив, что она вдохновляет его говорить правду, а основой искренних отношений являются честность, доверие и принятие.

Кристине же пришлось попрощаться с проектом. Холостяк объяснил свое решение тем, что без уверенности в человеке в начале отношений построить крепкий союз будет сложно.

Таким образом, по результатам седьмого выпуска "Холостяка" проект покинули две участницы, а борьбу за сердце Вячеслава Кравцова продолжили пять девушек.

Что было в предыдущем выпуске "Холостяка"

Напомним, что шестой выпуск романтического реалити, который вышел 20 ноября, запомнился возвращением участниц в школьные годы. Вячеслав Кравцов организовал групповое свидание для Любови Конате, Кристины Горняк и Елизаветы Проценко.

Одним из самых романтических моментов выпуска стало индивидуальное свидание с Викторией Хилюк, для которой баскетболист организовал ужин на крыле самолета.

Не обошлось и без непростых прощаний. Елизавета Колношенко покинула проект после разговора о другом мужчине, а Дарья Харитонова решила уйти по собственной инициативе. Елизавета Проценко не получила розу из-за отсутствия развития романтических отношений с Кравцовым.

В конце выпуска баскетболист заинтриговал зрителей, когда проводил Любовь Конате к автомобилю без розы и уехал вместе с ней. Всего до седьмой недели проекта дошли семь участниц.