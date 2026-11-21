Харитонова объяснила, почему сама ушла из шоу

Дарья Харитонова решила покинуть проект по собственной инициативе. После последнего свидания со Славой она поняла, что не желает продолжать знакомство в таком формате. В своем посте девушка подчеркнула, что не стремилась во что бы то ни стало дойти до финала.

"Я могла остаться, но не видела в этом для себя смысла. Когда я согласилась принять участие в "Холостяке", для меня это был выход из зоны комфорта. Новый опыт, непривычные обстоятельства и возможность познакомиться с человеком, который меня заинтересовал. Я не ставила перед собой цель обязательно дойти до финала и не строила конкретных ожиданий", - написала участница в публикации на своей странице в Instagram.

По словам Харитоновой, во время съемок она поняла, насколько важно чувствовать себя комфортно и не игнорировать собственные ощущения.

"Но во время съемок я начала понимать, насколько мне важно чувствовать себя комфортно, иметь возможность оставаться собой и не игнорировать собственные ощущения", - отметила Дарья.

Она также объяснила, что после последнего свидания многое анализировала ситуацию и не хотела оставаться на проекте только ради следующей розы.

"После последнего свидания со Славой я много анализировала произошедшее. И поняла, что не хочу продолжать знакомство только потому, что уже прошла определённый путь на проекте или имею возможность получить следующую розу. На мой взгляд, было бы нечестно оставаться, если внутри я уже не чувствовала уверенности в своём желании двигаться дальше", - поделилась она.

Девушка добавила, что в личной жизни не считает нужным преодолевать собственные чувства, чтобы заслужить чью-то любовь.

"Я привыкла ставить перед собой цели и упорно идти к ним. Но в личной жизни не вижу смысла преодолевать собственные чувства ради того, чтобы заслужить чью-то любовь", - написала Харитонова.

Свое решение уйти она назвала осознанным и заверила, что не жалеет об участии в шоу.

"Поэтому я решила уйти не из-за страха перед трудностями и не из-за нежелания дать шанс новому знакомству. Просто поняла, что это больше не тот путь, по которому я хочу идти. Я благодарна команде, девушкам, Славе и всем, кто стал частью этого опыта. И благодарна себе за то, что решилась попробовать и смогла вовремя прислушаться к себе. Я ни о чём не жалею", - подытожила участница.

Проценко прокомментировала отсутствие химии

Лиза Проценко не публиковала отдельного большого поста, но при этом все де отреагировала на выход из проекта в Instagram-stories. Она показала фото момента, когда Слава провожал ее в автомобиль, и с юмором подписала его.

"Нет, это мы не в ЗАГС идем... А я покидаю проект", - пошутила Лиза.

Что Лиза Проценко написала о выходе из шоу (скриншот)

В другой "сториз" девушка объяснила, почему, по ее мнению, между ней и Кравцовым не возникла особой связи.

"Я уверена, что химия и эмоции - это то, что невозможно создать искусственно или заставить себя почувствовать. Это нечто особенное, которое возникает не с каждым человеком", - отметила Проценко.

Она добавила, что для нее важно ощущать не только симпатию, но и внутреннюю близость с человеком.

"Для меня важно чувствовать не просто симпатию, а внутреннюю связь, когда человек становится родным. К сожалению, между нами со Славой такого коннекта не возникло. Но я благодарна за этот опыт", - написала участница.

Реакция Лизы на вылет из шоу (скриншот)

Колношенко рассказала о разочаровании после проекта

Елизавета Колношенко покинула проект еще до Церемонии роз. После эфира она опубликовала в Instagram видео с кадрами своего участия в "Холостяке", а также интересный момент исполнения на сцене песни Billie Eilish - No Time To Die.

В посте девушка призналась, что пришла на проект с желанием построить со Славой настоящий контакт.

"Я шла на этот проект с открытым сердцем и настоящим желанием найти со Славой тот же метч. Мне хотелось не просто понравиться ему, а по-настоящему познакомиться, построить контакт, постепенно открываться и делиться своей жизнью", - написала Елизавета.

Колношенко рассказала, что делилась с Холостяком личными историями о семье, поэтому не воспринимала их разговор только как часть телевизионного формата.

"Я рассказывала ему о вещах, которыми не делишься с первым встречным человеком. О своей семье, маме, о том, что сейчас у меня остался только папа и мы тесно общаемся. Для меня это было доверие, и я не воспринимала наши разговоры как просто часть телевизионного проекта", - поделилась участница.

Именно поэтому завершение знакомства стало для нее неожиданным и мучительным.

"Именно поэтому то, как завершилась наша история, стало для меня большим разочарованием. И я была в тотальном непонимании произошедшего после последнего разговора", - призналась Колношенко.

Елизавета также отметила, что хотела иметь возможность объяснить свою позицию и обсудить ситуацию со Славой.

"Я считаю, что если у людей есть хотя бы минимальная симпатия и уважение, они могут сесть и поговорить, услышать друг друга, разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Мне было важно иметь возможность объяснить свою позицию, но я не почувствовала, что меня действительно хотели услышать", - отметила она.

Больше всего, по словам участницы, ее огорчило отсутствие диалога после близкого общения.

"Пожалуй, больше всего меня огорчил даже не сам факт завершения этой истории, а то, насколько легко можно отказаться от диалога с человеком, с которым еще пару дней назад имел достаточно близкий контакт. Я не жалею, что была искренней", - написала Елизавета.

В то же время Колношенко подчеркнула, что не жалеет о своей открытости и не хочет менять себя из-за этого опыта.

"Я не жалею, что была искренней. Не жалею, что позволила себе довериться и проявить чувства, потому что это часть меня, и я не хочу менять себя из-за опыта, который оказался не таким, как я ожидала. Но эта история ещё раз напомнила мне: важно не только хотеть, чтобы тебя услышали, но и быть готовой услышать другого человека", - подытожила участница.

Чем запомнился 6 выпуск "Холостяка"

Шестая неделя на проекте началась с ностальгии по школьным годам. Слава Кравцов пригласил на групповое свидание Любовь Конате, Кристину Горняк и Елизавету Проценко. Вместе они просматривали детские фотографии, вспоминали прошлое и проходили необычные тематические уроки – химии, истории и рисования.

Отдельным романтическим событием стало свидание Виктории Хилюк . Девушка раньше рассказывала, что никогда не летала на самолете, поэтому Холостяк решил осуществить ее желание и организовал необычную встречу прямо на крыле самолета.

Трогательный сюрприз ждал участниц и в доме. Слава подготовил для них видеообращение от родных. Девушки не сдерживали эмоций, ведь давно не видели близких и скучали по семьям.

Но не все моменты выпуска были романтичны. Во время разговора с Елизаветой Колношенко Кравцов затронул тему ее общения с другим мужчиной и после объяснений девушки решил завершить их историю.

В конце концов шестой выпуск стал одним из самых насыщенных на прощание: проект оставили сразу три участницы - Дарья Харитонова, Елизавета Колношенко и Лиза Проценко. А в конце эфира зрители увидели неожиданную сцену с Любовью Конате: Слава провел ее в автомобиль, но вместо того, чтобы попрощаться, сам сел в машину и уехал вместе с девушкой. Куда именно отправилась пара, пока не раскрывают.