Слезы и угрозы на "Холостяке": Кравцов попрощался сразу с тремя героинями в выпуске за 30 октября

Кто получил розу и остался на "Холостяке"

В третьем выпуске Кравцов продолжил поближе знакомиться с участницами. Некоторые девушки получили тронди еще до начала Церемонии.

Розы получили:

Валерия Полянская (получила ее после первого свидания);

Любовь Конате (Кравцов подарил ей розу после откровенного разговора на кухне);

Татьяна Бевз;

Дарья Харитонова;

Елизавета Колношенко;

Виктория Хилюк;

Екатерина Петренко;

Дарья Заинчуковская;

Лия Анголенко;

Кристина Горняк;

Дарья Дандик;

Елизавета Проценко (имеет розу с "иммунитетом", которую взяла еще во время первой вечеринки).

Розы для учасниц "Холостяка" (фото: СТБ)

Кто покинул "Холостяк" в третьем выпуске

Мария Пейзак;

Мария Захватова;

Анна Мышак.

Конфликт вокруг Анны Мишак: что возмутило Кравцова

В третьем выпуске "Холостяка" разгорелся скандал вокруг Анны Мышак. Другие участницы обвинили ее в неискренности и рассказали о ее якобы интимной связи с актером Тарасом Цимбалюком.

Пока Вячеслав проводил групповое свидание с Анной Мишак, Татьяной Бевз, Дарьей Харитоновой и Марией Захватовой, в доме участниц состоялся напряженный разговор.

Девушек пришел ведущий Григорий Решетник, который решил разобраться в возникшем ранее конфликте.

Участницы рассказали, что Миша якобы угрожала Марии Захватовой и вела себя неискренне.

Во время разговора девушки рассказали, что Анна якобы кичилась перед ними интимной связью с Тарасом Цымбалюком, который был главным героем предыдущего сезона "Холостяка".

Услышанное заставило участниц усомниться в подлинных намерениях Мишак. По их мнению, она могла прийти на проект не ради отношений с Кравцовым, а ради собственного пиара.

После обсуждения Решетник предложил девушкам необычное голосование. Каждая должна была назвать участницу, которая, по ее мнению, должна покинуть реалити после церемонии роз.

По результатам голосования большинство девушек назвали имя Анны.

Впоследствии конфликт получил продолжение уже на групповом свидании. Мария решила лично рассказать Кравцову об угрозах, которые, по ее словам, звучали в ее адрес Мишак.

Услышанное сильно разозлило "Холостяка". Вячеслав не скрывал своего возмущения и решил покинуть групповое свидание.

Во время церемонии роз конфликт вокруг Анны только обострился. Другие участницы решили открыто высказать ей свои претензии и заявили, что считают ее поведение неправильным.

В ответ Мишак отметила, что "у каждого своя правда", однако это не убедило конкуренток.

В частности, Кристина Горняк заявила, что Анна негативно высказывалась за спинами почти каждой из участниц.

Впоследствии Вячеслав Кравцов пригласил Анну на отдельный разговор, чтобы лично обсудить ситуацию. Во время общения с "Холостяком" девушка не смогла сдержать слезы.

В итоге Кравцов попрощался и с Анной, и с Марией.