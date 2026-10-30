Сльози й погрози на "Холостяку": Кравцов попрощався одразу з трьома героїнями у випуску за 30 жовтня

Хто отримав троянду та залишився на "Холостяку"

У третьому випуску Кравцов продовжив ближче знайомитися з учасницями. Деякі дівчата отримали тронди ще до початку Церемонії.

Троянди отримали:

Валерія Полянська (отримала її після першого побачення);

Любов Конате (Кравцов подарував їй троянду після відвертої розмови на кухні);

Тетяна Бевз;

Дар’я Харитонова;

Єлизавета Колношенко;

Вікторія Хилюк;

Катерина Петренко;

Дарина Заінчуковська;

Лія Янголенко;

Христина Горняк;

Дар'я Дандік;

Єлизавета Проценко (має троянду з "імунітетом", яку взяла ще під час першої вечірки).

Троянди для учасниць "Холостяка" (фото: СТБ)

Хто покинув "Холостяк" у третьому випуску

Марія Пейзак;

Марія Захватова;

Анна Мишак.

Конфлікт навколо Анни Мишак: що обурило Кравцова

У третьому випуску "Холостяка" розгорівся скандал навколо Анни Мишак. Інші учасниці звинуватили її у нещирості та розповіли про її нібито інтимний зв’язок з актором Тарасом Цимбалюком.

Поки В'ячеслав проводив групове побачення з Анною Мишак, Тетяною Бевз, Дар'єю Харитоновою та Марією Захватовою, у будинку учасниць відбулася напружена розмова.

До дівчат завітав ведучий Григорій Решетник, який вирішив розібратися в конфлікті, що виник раніше.

Учасниці розповіли, що Мишак нібито погрожувала Марії Захватовій та поводилася нещиро.

Під час розмови дівчата розповіли, що Анна нібито хизувалася перед ними інтимним зв’язком із Тарасом Цимбалюком, який був головним героєм попереднього сезону "Холостяка".

Почуте змусило учасниць засумніватися у справжніх намірах Мишак. На їхню думку, вона могла прийти на проєкт не заради стосунків із Кравцовим, а задля власного піару.

Після обговорення Решетник запропонував дівчатам незвичайне голосування. Кожна мала назвати учасницю, яка, на її думку, повинна покинути реаліті після Церемонії троянд.

За результатами голосування більшість дівчат назвали ім'я Анни.

Згодом конфлікт отримав продовження вже на груповому побаченні. Марія вирішила особисто розповісти Кравцову про погрози, які, за її словами, лунали на її адресу від Мишак.

Почуте неабияк розлютило "Холостяка". В'ячеслав не приховував свого обурення та вирішив залишити групове побачення.

Під час Церемонії троянд конфлікт навколо Анни лише загострився. Інші учасниці вирішили відкрито висловити їй свої претензії та заявили, що вважають її поведінку неправильною.

У відповідь Мишак зазначила, що "в кожного своя правда", однак це не переконало конкуренток.

Зокрема, Христина Горняк заявила, що Анна негативно висловлювалася за спинами майже кожної з учасниць.

Згодом В'ячеслав запросив Анну на окрему розмову, щоб особисто обговорити ситуацію. Під час спілкування з "Холостяком" дівчина не змогла стримати сліз.

У підсумку Кравцов попрощався і з Анною, і з Марією.