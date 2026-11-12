"От всех холостяков скажу": Слава Кравцов ответил, реально ли по-настоящему влюбиться на реалити

Кравцов объяснил разницу между симпатией и влюбленностью

Ведущий поинтересовался у спортсмена, реально ли найти настоящую любовь на "Холостяке". Кравцов решил ответить не только от себя, но и обобщить опыт мужчин, становившихся героями проекта.

"Слушай, давай честно, я от всех холостяков это скажу, наверное. Кажется, невозможно", - начал он.

Баскетболист объяснил, что в реальной жизни первые встречи могут вызвать сильные эмоции, однако их не следует сразу путать с влюбленностью.

"Если ты берешь реальную жизнь и ты не холостяк, а просто живешь свою жизнь, увидел девушку и провел с ней, сколько там - пять свиданий, есть такое, что на первом ты испытал драйв, какие-то эмоции. Но это не чувство", - отметил Слава.

По его мнению, настоящая влюбленность требует гораздо больше времени, чем просто несколько романтических встреч.

Почему на "Холостяке" чувства могут возникать быстрее

Кравцов подчеркнул, что в обычной жизни люди постепенно сближаются, проводят вместе все больше времени и лишь впоследствии могут выйти на более глубокий уровень отношений.

"Если ты взвешенно видишь девушку и реально влюбляешься, тебе нужно, чтобы прошел там месяц-два, когда тебе уже с ней классно. Но чтобы выйти на какой-то суперуровень - это нужно время", - объяснил спортсмен.

В то же время, он видит определенное сходство между таким процессом и знакомствами на романтическом реалити.

"И здесь, кажется, на "Холостяке" то же самое. Разумеется, много девушек, но возьмем одну девушку, с которой ты встречаешься один раз. Потом встречаешься через неделю, потом встречаешься с ней через 10 дней", - рассказал Вячеслав.

По его подсчетам, участницы, дкоторые доходят до финала, могут иметь примерно четыре-пять свиданий с главным героем.

"Кажется, что это мало, но как-то из-за этого другого формата оно форсируется и ты по-другому это воспринимаешь. И форсированные чувства", - подытожил Кравцов.

Почему Кравцов пошел на "Холостяк" и что известно о его личной жизни

За плечами баскетболиста - брак, непростое расставание и несколько лет без серьезных отношений. Теперь он надеется, что новая история любви будет совсем другой.

Вячеслав пришел на "Холостяк" не просто ради телевизионного опыта. Спортсмен признался, что после развода долгое время не был готов к серьезным отношениям, хотя иногда ходил на свидание.

"Я уже три года без отношений. Хочу найти женщину, с которой я могу провести и разделить свою жизнь", - объяснял он свое решение поучаствовать в проекте.

Ранее баскетболист был женат на модели Элины Руденко, которая имеет титулы "Мисс Тернополь" и первой вицемис Украины-2015. Пара познакомилась в Instagram, в 2019 году сыграла свадьбу, а в феврале 2021-го у них родилась дочь Мелисса.

Причиной разрыва Кравцов называл расстояние. Из-за профессионального контракта ему пришлось уехать, супруги не виделись пол года, постепенно удалились друг от друга и стали чаще ссориться. В конце концов, они решили разойтись.

В то же время, спортсмен не скрывает, что теперь хочет построить новую семью. Для него важны искренность, взаимные чувства и способность партнерши найти общий язык с его дочерью.

Еще до старта сезона Кравцов озвучивал достаточно символическое ожидание от реалити.

"Думаю, что для меня "Холостяк" закончится свадьбой", - говорил баскетболист.