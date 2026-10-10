Близнецы, Скорпион и Дева: астролог Хатор прогнозирует переломный период до ноября 2026

Близнецы

Близнецы могут начать пересматривать почти все сферы своей жизни - от карьеры до здоровья и повседневных привычек. По словам Хелены Хатор, на работе могут быть непростые разговоры, но они помогут наконец-то озвучить давно назревшие проблемы.

Следует четко говорить о своих желаниях и не бояться просить о повышении или новой должности. Если нынешняя работа больше не устраивает, к середине ноября Близнецы могут серьезно задуматься о профессиональных переменах.

Скорпион

Для Скорпионов этот период может стать особенно насыщенным, поскольку внимание будет сосредоточено на отношениях и личной трансформации. Ретроградная Венера в октябре побуждает пересмотреть связи с людьми и понять, какие отношения остаются взаимными.

Хелена Хатор называет этот этап своеобразной "эрой ребрендинга", после которой Скорпионы могут почувствовать себя совсем другими. Некоторые связи могут отойти на второй план, освободив место для людей, которые действительно поддерживают вас.

Дева

Девы до середины ноября 2026 будут внимательно присматриваться к своему окружению, друзьям и профессиональным связям. Поскольку Меркурий является управителем этого знака, период может оказаться насыщенным размышлениями, разговорами и переоценкой важных решений.

По словам Хатор, Девы могут задуматься, получают ли они достаточно поддержки и взаимности людей вокруг. Если ответ будет отрицательным, они могут решиться изменить круг общения или даже пересмотреть свой профессиональный путь.