Почему снится бывший: сонники объясняют, когда это не о любви

Бывший здесь ни при чем?

В популярных сонниках появление бывшего часто связывается с прошлым, незавершенными делами, переменами или эмоциями, которые человек до сих пор не до конца отпустил. Но есть более интересный момент: важно не только то, кто вам приснился, но и каким он был в этом сне.

К примеру, если бывший просто проходит мимо и не обращает внимания, это можно трактовать как постепенное удаление от прошлого. А если во сне вы снова становитесь парой, сонники могут связывать это с ностальгией или возвращением к определенным воспоминаниям.

В то же время современные психологические трактовки отмечают: появление бывшего вовсе не обязательно означает, что вы его любите до сих пор. Образ этого человека может быть своеобразным "ярлыком" для определенного периода жизни, чувства или ситуации, которую вы сейчас переживаете.

Именно поэтому следует обратить внимание на детали.

Если бывший вас обнимает или целует. Такой сон легко воспринять как скрытое желание возвратиться. Но это может быть и тоска не по человеку, а по эмоциям, которые вы когда-то испытывали: безопасности, страсти, внимания или ощущения влюбленности.

Если вы ссоритесь. Здесь сон может быть не о любви, а о старой обиде, которую вы так и не проговорили. Особенно если после пробуждения осталось чувство злобы.

Если бывший просит возвратиться. Не спешите воспринимать это как знак того, что он думает о вас. Психологические подходы к сновидениям не считают сны надежным способом узнать мнения другого человека. Такой сюжет может скорее показывать ваше желание получить ответ, прощение или завершение истории.

Если бывший снится с новым человеком. Такой сон может особенно задеть, даже если чувств давно нет. Сонники иногда связывают его с ревностью или страхом потерять что-то из прошлого. Но еще более интересная трактовка - вы сравниваете себя сегодняшнюю с той версией себя, какой были во время этих отношений.

Если бывший снится после многих лет. Это вообще не означает, что "прошлое возвращается". Исследования сновидений показывают, что бывшие партнеры могут появляться во сне даже спустя длительное время после расставания.

И вот здесь есть деталь, на которую мало кто обращает внимание: подумайте, что происходило в вашей жизни накануне такого сна.

Возможно, вы познакомились с новым человеком. Поругались с партнером.

Побывали в месте, где когда-то были вместе. Услышали старую песню. Или просто оказались в ситуации, странным образом напомнившей прошлые отношения.

Мозг может использовать знакомое лицо как своеобразный символ. И тогда сон будет не сообщением от прежнего, а разговором с вами самим о том, что происходит сейчас.

А если он снится постоянно?

Повторяющиеся сны об одном и том же человеке особенно заставляют искать мистический смысл. Однако это не обязательно означает, что бывший должен вернуться в вашу жизнь.

Если сон постоянно повторяется, обратите внимание на то, какое чувство остается после пробуждения. Грусть, страх, обида, облегчение, ревность или даже безразличие могут рассказать об этом сне больше, чем сам сюжет.

Поэтому в следующий раз, когда проснетесь после встречи с бывшим во сне, не торопитесь проверять его страницу в соцсетях. Лучше спросите себя: "Что я испытывала во сне - и где это самое чувство есть в моей жизни сейчас?"

Возможно, ответ будет совсем не о бывшем.