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Гороскопы 11 октября 2026, 20:05

Гороскоп на 12-18 октября: астролог Роуз назвала знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех

Деньги могут прийти через смелое решение, новую идею или изменения привычного подхода
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
На какие знаки Зодиака свалятся большие деньги (фото: Styler)
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Астролог Кейт Роуз определила три знака Зодиака, для которых неделя 12-18 октября может стать особенно благоприятной в финансовых вопросах.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому следует обратить внимание на новые возможности и какие решения могут повлиять на финансовый успех.

Венера остается ретроградной, но это не значит, что возможностей для движения вперед нет. 15 октября Плутон переходит в прямое движение, а Солнце образует благоприятный аспект с Юпитером - энергией, которая помогает пересмотреть финансовые планы и решиться на новый путь.

В конце недели, 18 октября, Первая четверть Луны в Козероге напоминает: для достижения успеха недостаточно мечтать - нужны конкретные действия.

Козерог

Козерогам на этой неделе следует не бояться перемен, даже если поначалу они кажутся неудобными или рискованными. 15 октября Плутон переходит в прямое движение в Водолее, создавая благоприятный момент для поиска новых способов улучшить финансовое положение.

Старые подходы могут больше не работать, поэтому следует быть готовыми пересмотреть карьерные и финансовые стратегии. Успех может прийти через нестандартное решение, новое профессиональное направление или более продуманное управление деньгами.

Рак

Ракам важно перестать недооценивать свои способности, особенно в вопросах карьеры и финансов. 15 октября Солнце в Весах создает благоприятный аспект с Юпитером во Льве, что может подтолкнуть к новым идеям и важным профессиональным решениям.

Речь идет не обязательно о работе, которой вы занимаетесь сейчас: возможность может быть связана с изменением карьеры или собственным делом. Главное на этой неделе - увидеть собственный потенциал и последовательно двигаться к новому финансовому уровню.

Стрелец

Стрельцам пора превращать масштабные планы в конкретные действия. 18 октября Первая четверть Луны в Козероге напомнет, что самих идей недостаточно - успех нуждается в дисциплине, времени и готовности работать на долгосрочный результат.

Это хороший момент, чтобы инвестировать силы в собственную карьеру, новый проект или дело, которое давно хотелось начать. Четкий план поможет не сбиться с курса даже в случае непредвиденных изменений.

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