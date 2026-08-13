Кто-то читает мысли, а кто-то видит будущее: какую тайную силу имеет ваш знак Зодиака
Каждый знак Зодиака имеет необычные способности - от умения влиять на стихии до особой связи с миром снов.
Styler со ссылкой на Collective World рассказывает, какие тайные силы приписывают 12 знакам Зодиака и что может скрывать ваш.
Овен - управляет огнем
Овны якобы имеют особую связь с огнем и могут управлять пламенем по собственному желанию. Их сила - в страсти, смелости и способности воспламенять других своим энтузиазмом.
Телец - исцеляет землю
Тельцам приписывают способность восстанавливать землю и природу. Их "магия" связана с выносливостью, спокойствием и сильной связью с природой.
Близнецы - читают мнения
Близнецы могут чувствовать мысли и эмоции других без слов. Неудивительно: этот знак традиционно связывают с близнецами Кастором и Поллуксом, понимавшими друг друга без лишних объяснений.
Рак - создает лунный щит
Раки имеют особую связь с Луной, поэтому их секретной силой считают защиту от негативной энергии. Они вроде бы могут создать невидимый щит - для себя и близких.
Лев - заряжается от солнца
Львам приписывают способность черпать силу и энергию из солнечного света. Их суперсила - яркость, смелость и умение буквально освещать собой любую компанию.
Дева - разбирается в магических травах
Девы якобы могут превращать обычные травы в волшебные снадобья и эликсиры. Их внимательность к деталям и любовь к порядку делают их настоящими "алхимиками" Зодиака.
Весы - возвращают гармонию
Весы имеют дар успокаивать людей и возвращать баланс даже в разгар конфликта. Их магическая сила - мирить врагов, снимать напряжение и находить справедливое решение.
Скорпион - исчезает в тени
Скорпионам приписывают способность буквально растворяться в тенях и оставаться незаметными. Их загадочность связана с древними мифами о подземном мире и скрытых силах.
Стрелец - видит сквозь время
Стрельцы якобы могут заглядывать в прошлое и будущее и замечать то, что другим недоступно. Этот дар связывают с Хироном - мудрым кентавром, которому приписывали особые знания и дальновидность.
Козерог - чувствует силу камня
Козероги имеют особую связь с землей, камнями и минералами. Говорят, они могут ощущать скрытую энергию земли и черпать из нее силу и выносливость.
Водолей - управляет погодой
Водолей приписывают способность влиять на воздух, облака и даже погоду. Их образ Водолея - человека, несущего воду и знания, - лишь усиливает эту необычную стихийную силу.
Рыбы - плетут сны
Рыбы могут влиять на сны, создавать собственные фантазии и даже проникать во сны других людей. Их интуиция, чувствительность и богатое воображение делают этот знак настоящим "путешественником" в мир сновидений.
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