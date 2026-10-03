Когда стричься в октябре 2026: благоприятные и "денежные" дни по Лунному календарю

Фазы Луны в октябре 2026

1-9 октября - спадающая Луна

10 октября - Новолуние

11-25 октября - растущая Луна

26 октября - Полнолуние

27-31 октября - спадающая Луна.

Когда лучше стричься в октябре 2026

11-25 октября - период растущей Луны, которую считают благоприятным для обновления прически. Если вы давно планировали сменить длину, освежить кончики или попробовать новую форму, именно этот отрезок луны можно рассмотреть для визита к мастеру.

После 26 октября, когда наступит Полнолуние, начнется спадающая фаза. Она продлится до конца месяца. Это время традиционно связывают с сохранением уже выбранной формы прически и более спокойным уходом за волосами.

Можно ли стричься в Новолуние и Полнолуние

10 октября, в день Новолуния, и 26 октября, во время Полнолуния, поклонники Лунных календарей советуют быть осторожными с экспериментами. Эти дни традиционно считаются энергетически нестабильными, поэтому кардинальное изменение образа вроде бы лучше перенести.

Какие дни называют "денежными"

В лунных календарях можно встретить понятие "денежных" или "финансово благоприятных" дней. Речь идет об астрологической трактовке, согласно которой определенные дни якобы особенно подходят для стрижки, если человек хочет привлечь благосостояние или положительные изменения в финансовой сфере.

Свои рекомендации по так называемым "денежным стрижкам" регулярно публикует в соцсетях астропсихолог и астролог Мария Пион (Astro Muse Mari). По ее рекомендациям, наиболее удачными днями для такой стрижки являются 5, 19, 30 и 31 октября.

Важно понимать, что это астрологическая традиция, а не научно подтвержденное влияние стрижки на финансы. Поэтому такие рекомендации следует воспринимать как способ выбрать дату для приятного ритуала или смены образа, а не как гарантию материальной прибыли.

Что выбрать: стрижку или уход

Не обязательно ждать определенной фазы Луны, если волосы нуждаются в уходе уже сейчас. Посеченные кончики, ломкость или необходимость обновить форму прически лучше не игнорировать из-за календаря.

Для тех, кто хочет соблюдать месячные рекомендации, 11-25 октября станет основным периодом для планирования стрижки. А дни спадающей Луны - 1-9 и 27-31 октября - можно выбрать тем, кто предпочитает более медленное отрастание волос.